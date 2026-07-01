Wytwórnia Bad Bunny’ego przekazała bilety warte ponad 4 tysiące dolarów sędzi Sądu Najwyższego USA

Do publicznej wiadomości trafiło roczne oświadczenie majątkowe sędzi Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, Soni Sotomayor, z którego wynika, że otrzymała bilety koncertowe o łącznej wartości 4 333 dolarów.

Dokument wskazuje, że wejściówki zostały przekazane przez Rimas Entertainment, wytwórnię muzyczną współpracującą z Bad Bunnym oraz wieloma innymi artystami latynoskiej sceny muzycznej.

Prywatna podróż do Portoryko

Bilety miały zostać przekazane podczas prywatnego pobytu Soni Sotomayor w Portoryko w sierpniu 2025 roku. Z ujawnionych dokumentów nie wynika jednak, na który koncert trafiła sędzia ani czy był to występ samego Bad Bunny’ego.

W tym samym okresie portorykański artysta zagrał serię koncertów na wyspie, dlatego pojawiły się spekulacje, że to właśnie jego występ mogła obejrzeć sędzia Sądu Najwyższego.

Przepisy pozwalają na przyjmowanie takich prezentów

Zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami federalnymi sędziowie Sądu Najwyższego mogą przyjmować prezenty od osób i podmiotów, które nie mają spraw rozpatrywanych przez sąd.

Warunkiem jest jednak ujawnienie takich świadczeń w corocznych oświadczeniach finansowych. Sonia Sotomayor dopełniła tego obowiązku, umieszczając informację o otrzymanych biletach w oficjalnym dokumencie.

Rimas Entertainment współpracuje z największymi gwiazdami muzyki latynoskiej

Rimas Entertainment to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wytwórni muzycznych w Ameryce Łacińskiej. Jej współzałożycielem jest menedżer Bad Bunny’ego, Noah Assad. Firma reprezentuje wielu popularnych artystów i odgrywa istotną rolę na rynku muzyki latynoskiej.

Sama informacja o przekazaniu biletów nie oznacza naruszenia przepisów, ponieważ została ujawniona zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi przejrzystości finansowej urzędników federalnych.