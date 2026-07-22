Tom Jones już jutro zagra w Sopocie

Fani muzyki mają powód do radości — Tom Jones ponownie wystąpi w Polsce. Legendarny walijski wokalista już jutro zagra w wyjątkowym miejscu, jakim jest Opera Leśna. Koncert odbędzie się w ramach europejskiej trasy koncertowej „Come Gather Round Tour 2026”.
Bilety na wydarzenie dostępne są za pośrednictwem oficjalnych kanałów sprzedaży Live Nation Polska oraz strony artysty.
Tom Jones — ponad sześć dekad kariery i ponad 100 milionów sprzedanych płyt
Tom Jones od dziesięcioleci pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów światowej muzyki. Artysta sprzedał ponad 100 milionów egzemplarzy płyt i zapisał się w historii jako jeden z najwybitniejszych wokalistów swojego pokolenia.
Mimo ukończenia 85 lat muzyk nadal zachwyca publiczność energią sceniczną oraz charakterystycznym, potężnym głosem. Jego najnowsze albumy, produkowane przez Ethana Johnsa, spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków.
W ostatnich latach szczególne uznanie zdobyły płyty:
- „Surrounded By Time”
- „Long Lost Suitcase”
- „Spirit In The Room”
- „Praise & Blame”
Największe przeboje Toma Jonesa
Kariera Toma Jonesa rozpoczęła się w latach 60., gdy podpisał kontrakt z londyńską wytwórnią Decca Records. Szybko zdobył międzynarodową sławę dzięki niezwykłej barwie głosu i charyzmatycznym występom.
Do jego największych hitów należą:
- „It’s Not Unusual”
- „What’s New Pussycat?”
- „Delilah”
- „Green, Green Grass of Home”
Ogromną popularność przyniósł mu również program telewizyjny „This Is Tom Jones”, emitowany w latach 1969–1971.
Tom Jones — artysta, który łączy pokolenia
Wokalista przez lata współpracował z największymi nazwiskami muzyki, m.in. ze Stevie Wonderem, Arethą Franklin, Van Morrisonem, Dolly Parton oraz Edem Sheeranem.
Choć wielu fanów kojarzy go przede wszystkim z wielkimi przebojami, sam Jones wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do bluesa, soulu, folku i muzyki korzeni.
Liczne nagrody i tytuł szlachecki
Dorobek artysty został doceniony wieloma prestiżowymi wyróżnieniami. W 2006 roku królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki za zasługi dla muzyki.
Tom Jones otrzymał również m.in.:
- BRIT Awards,
- Silver Clef Award,
- Music Industry Trusts Award,
- Hitmaker Award przyznaną przez Songwriters Hall of Fame.
Artysta pojawił się także na ekranie — wystąpił m.in. w filmie Marsjanie atakują! w reżyserii Tima Burtona.
Tom Jones nadal zachwyca na scenie
Sir Tom Jones pozostaje aktywnym wykonawcą i regularnie koncertuje na całym świecie. Jest również znany jako wieloletni trener programu The Voice UK.
Jego album „Surrounded By Time” z 2021 roku przeszedł do historii jako płyta, dzięki której został najstarszym artystą z albumem zawierającym premierowy materiał, który dotarł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy Official Albums Chart.