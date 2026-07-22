Tom Jones już jutro zagra w Sopocie

Fani muzyki mają powód do radości — Tom Jones ponownie wystąpi w Polsce. Legendarny walijski wokalista już jutro zagra w wyjątkowym miejscu, jakim jest Opera Leśna. Koncert odbędzie się w ramach europejskiej trasy koncertowej „Come Gather Round Tour 2026”.

Bilety na wydarzenie dostępne są za pośrednictwem oficjalnych kanałów sprzedaży Live Nation Polska oraz strony artysty.

Tom Jones — ponad sześć dekad kariery i ponad 100 milionów sprzedanych płyt

Tom Jones od dziesięcioleci pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów światowej muzyki. Artysta sprzedał ponad 100 milionów egzemplarzy płyt i zapisał się w historii jako jeden z najwybitniejszych wokalistów swojego pokolenia.

Mimo ukończenia 85 lat muzyk nadal zachwyca publiczność energią sceniczną oraz charakterystycznym, potężnym głosem. Jego najnowsze albumy, produkowane przez Ethana Johnsa, spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków.

W ostatnich latach szczególne uznanie zdobyły płyty:

„Surrounded By Time”

„Long Lost Suitcase”

„Spirit In The Room”

„Praise & Blame”

Największe przeboje Toma Jonesa

Kariera Toma Jonesa rozpoczęła się w latach 60., gdy podpisał kontrakt z londyńską wytwórnią Decca Records. Szybko zdobył międzynarodową sławę dzięki niezwykłej barwie głosu i charyzmatycznym występom.

Do jego największych hitów należą:

„It’s Not Unusual”

„What’s New Pussycat?”

„Delilah”

„Green, Green Grass of Home”

Ogromną popularność przyniósł mu również program telewizyjny „This Is Tom Jones”, emitowany w latach 1969–1971.

Tom Jones — artysta, który łączy pokolenia

Wokalista przez lata współpracował z największymi nazwiskami muzyki, m.in. ze Stevie Wonderem, Arethą Franklin, Van Morrisonem, Dolly Parton oraz Edem Sheeranem.

Choć wielu fanów kojarzy go przede wszystkim z wielkimi przebojami, sam Jones wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do bluesa, soulu, folku i muzyki korzeni.

Liczne nagrody i tytuł szlachecki

Dorobek artysty został doceniony wieloma prestiżowymi wyróżnieniami. W 2006 roku królowa Elżbieta II nadała mu tytuł szlachecki za zasługi dla muzyki.

Tom Jones otrzymał również m.in.:

BRIT Awards,

Silver Clef Award,

Music Industry Trusts Award,

Hitmaker Award przyznaną przez Songwriters Hall of Fame.

Artysta pojawił się także na ekranie — wystąpił m.in. w filmie Marsjanie atakują! w reżyserii Tima Burtona.

Tom Jones nadal zachwyca na scenie

Sir Tom Jones pozostaje aktywnym wykonawcą i regularnie koncertuje na całym świecie. Jest również znany jako wieloletni trener programu The Voice UK.

Jego album „Surrounded By Time” z 2021 roku przeszedł do historii jako płyta, dzięki której został najstarszym artystą z albumem zawierającym premierowy materiał, który dotarł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy Official Albums Chart.