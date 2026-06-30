Tom Hardy zaskakuje nową rolą. Hollywoodzki gwiazdor wydaje rapowy album

Tom Hardy postanowił spróbować swoich sił w muzyce. Ceniony aktor, znany z takich produkcji jak Venom czy serialu MobLand, już wkrótce zadebiutuje z pierwszym oficjalnym albumem nagranym wspólnie z hip-hopowym projektem Czarface.

Premiera wydawnictwa została zaplanowana na 28 sierpnia i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie zarówno wśród fanów kina, jak i miłośników rapu.

Album „Czarface Meets Frankie Pulitzer”

Nowy krążek otrzymał tytuł „Czarface Meets Frankie Pulitzer”. Tom Hardy wystąpi na nim pod pseudonimem Frankie Pulitzer, znanym również jako Face Puller.

Za projekt odpowiada grupa Czarface, którą tworzą producent 7L, raper Esoteric oraz Inspectah Deck z legendarnego Wu-Tang Clan. Pierwszą zapowiedzią albumu był singiel „Brothers Grimm”, który trafił do słuchaczy pod koniec czerwca.

Na płycie nie zabraknie gwiazd rapu

Według nieoficjalnych informacji na albumie pojawi się kilku znakomitych gości. Wśród nich mają znaleźć się Method Man, Busta Rhymes oraz El-O, co dodatkowo podnosi oczekiwania wobec całego projektu.

Połączenie hollywoodzkiego aktora z uznanymi przedstawicielami sceny hip-hopowej zapowiada jedną z najciekawszych muzycznych premier tego roku.

To nie pierwszy kontakt Hardy’ego z rapem

Choć dla wielu fanów muzyczny debiut aktora może być zaskoczeniem, Tom Hardy już wcześniej próbował swoich sił jako raper. W 1999 roku nagrał niepublikowany mixtape pod pseudonimem Tommy No. 1. Materiał przez lata pozostawał nieznany i dopiero w 2018 roku trafił do internetu.

Nowy album będzie jednak jego pierwszym oficjalnym wydawnictwem przygotowanym we współpracy z uznanymi artystami hip-hopowymi.

Plotki wokół serialu „MobLand”

Muzyczny projekt pojawił się w czasie, gdy media rozpisywały się o rzekomych problemach aktora na planie serialu MobLand. Pojawiły się doniesienia, że Hardy miał zostać odsunięty od produkcji po konfliktach z producentami.

Późniejsze informacje podważyły jednak te spekulacje. Według zagranicznych mediów aktor nie został zwolniony, a strony miały podjąć próbę rozwiązania pojawiających się nieporozumień. Publiczne wsparcie dla Hardy’ego wyraziła także Helen Mirren, publikując w mediach społecznościowych wpis skierowany do aktora.