The White Stripes wycofują pozew przeciwko Donaldowi Trumpowi

Jack White ostrzegał Trumpa

2025.09.17

Zespół The White Stripes zrezygnował z pozwu o naruszenie praw autorskich wobec prezydenta USA Donalda Trumpa. Sprawa dotyczyła bezprawnego wykorzystania przeboju Seven Nation Army w kampanii wyborczej.

W sierpniu Jack White ostro zareagował, gdy wideo z kampanii Trumpa zawierało fragment hitu „Seven Nation Army”. Muzyk napisał wówczas:

„Nawet nie myślcie o używaniu mojej muzyki, faszyści”.

Chwilę później zapowiedział wniesienie pozwu.

Pozew przeciwko Trumpowi

We wrześniu do sądu federalnego w Nowym Jorku trafił pozew złożony przez Jacka i Meg White’ów. W dokumencie podkreślono, że członkowie zespołu „zdecydowanie sprzeciwiają się polityce i działaniom Donalda Trumpa jako prezydenta oraz jego planom na drugą kadencję”.

Sprawa umorzona, ale nie zamknięta

Jak podał Consequence, zespół złożył teraz wniosek o oddalenie roszczeń „bez uprzedzeń”, co oznacza, że w przyszłości mogą ponownie wnieść sprawę do sądu.

Decyzja zapadła krótko po tym, jak Donald Trump został ponownie wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Ostrzeżenie Jacka White’a

Po ogłoszeniu wyników wyborów Jack White opublikował mocne oświadczenie:

„Amerykanie wybrali znanego, jawnego faszystę i teraz dostaną wszystko, co ten samozwańczy dyktator będzie chciał wprowadzić.”

 

