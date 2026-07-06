The Rolling Stones wspominają śmierć Amy Winehouse. „To było jak ponowne pożegnanie Billie Holiday”

The Rolling Stones wrócili wspomnieniami do Amy Winehouse przed premierą swojego nowego albumu „Foreign Tongues”. Muzycy opowiedzieli o przyjaźni z brytyjską wokalistką oraz o emocjach, jakie towarzyszyły im po jej przedwczesnej śmierci. Na płycie znajdzie się także nowa interpretacja jej przeboju „You Know I’m No Good”.

Ronnie Wood o Amy Winehouse: „Nie dane jej było przeżyć pełni życia”

Szczególnie bliską relację z Amy Winehouse miał gitarzysta Ronnie Wood. W rozmowie z The Sunday Times wspominał, że artystka często zwracała się do niego po wsparcie w najtrudniejszych momentach swojej walki z uzależnieniem.

– Pytała mnie: „Ronnie, co ja mam zrobić?”. Odpowiadałem jej: „Wszyscy wiedzą, że masz wódkę w butelce z wodą. Pozbieraj się i wyjdź na scenę” – wspominał muzyk.

Podkreślił jednocześnie, że mimo osobistych problemów Amy niemal zawsze zachwycała podczas koncertów.

– Jeśli tylko udało się ją wyciągnąć na scenę i tam została, występ był znakomity – powiedział.

Wood przyznał również, że do dziś żałuje przedwczesnej śmierci wokalistki.

– Jest mi smutno, bo nie było jej dane przeżyć pełni życia. To było jak ponowne pożegnanie Billie Holiday – dodał.

Keith Richards: „To był zaszczyt zagrać z nią choć raz”

Swoimi wspomnieniami podzielił się także Keith Richards, który żałuje, że nie miał okazji lepiej poznać Amy Winehouse.

– Zawsze myślałem, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Człowiek zakłada, że będzie na to czas, ale niestety tak się nie stało. Dlatego cieszę się i czuję się zaszczycony, że przynajmniej raz mogliśmy razem wystąpić – powiedział gitarzysta.

Muzycy wystąpili wspólnie podczas Isle of Wight Festival w 2007 roku, wykonując utwór „Ain’t Too Proud To Beg” z repertuaru The Temptations.

Nowy album The Rolling Stones już w lipcu

10 lipca The Rolling Stones wydadzą swój 25. album studyjny „Foreign Tongues”. Na krążku znajdzie się 14 utworów, w tym cover „You Know I’m No Good” Amy Winehouse.

Na płycie gościnnie pojawią się również Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood oraz zmarły perkusista zespołu Charlie Watts.

Mick Jagger zdradził niedawno, że współpraca z McCartneyem przebiegła wyjątkowo sprawnie. Były członek The Beatles nagrał partię basu do jednego z nowych utworów w zaledwie kilka minut.