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Taylor Swift wygrała proces o prawa autorskie. Sąd oddalił pozew dotyczący tekstów piosenek

Gwiazda zwyciężyła w sporze o rzekome naruszenie praw autorskich

2026.07.08

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Taylor Swift IG 2025 Foto Mert Alas & Marcus Piggott

Foto: M. Alas & M. Piggott

Taylor Swift wygrała sprawę sądową dotyczącą zarzutów o naruszenie praw autorskich do tekstów piosenek. Pozew został oddalony przez amerykański sąd, a prawnicy artystki od początku określali roszczenia jako bezpodstawne.

Sprawa trwała od 2024 roku i dotyczyła zarzutów, że wokalistka miała wykorzystać fragmenty wierszy autorstwa Kimberly Marasco przy tworzeniu tekstów do swoich utworów.

 

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Poetka zarzuciła Taylor Swift wykorzystanie jej twórczości

Pozew złożyła Kimberly Marasco, niezależna poetka z Florydy. Twierdziła ona, że Taylor Swift zaczerpnęła elementy z jej wierszy podczas pisania piosenek z albumów takich jak „Evermore”, „Folklore”, „Midnights”, „Lover” oraz „The Tortured Poets Department”.

Wśród utworów, które miały zawierać rzekomo zapożyczone fragmenty, wymieniano m.in. „The Man”, „My Tears Ricochet”, „Illicit Affairs”, „The Manuscript” oraz „I Can Do It With A Broken Heart”.

Sąd uznał, że zarzucane podobieństwa są zbyt ogólne

Sędzia federalna Aileen Cannon zdecydowała o oddaleniu sprawy. W uzasadnieniu wskazano, że podobieństwa między tekstami piosenek a wierszami dotyczyły głównie ogólnych tematów, metafor oraz pojedynczych słów.

Według sądu takie elementy jak „ogień”, „deszcz”, „niebo”, „łzy”, „miłość” czy popularne zwroty językowe nie mogą być objęte ochroną praw autorskich, ponieważ są powszechnie używane i stanowią część ogólnego języka.

Prawnicy Taylor Swift krytykowali pozew

Zespół prawny Taylor Swift od początku odrzucał oskarżenia o kopiowanie cudzej twórczości. Adwokaci artystki argumentowali, że zarzuty nie mają podstaw prawnych, a wskazywane podobieństwa dotyczą uniwersalnych motywów obecnych w wielu utworach literackich i muzycznych.

Sąd podkreślił również, że autorka pozwu miała już wcześniej możliwość przedstawienia swoich argumentów i nie otrzyma zgody na ponowne składanie zmienionej wersji sprawy.

Kimberly Marasco zapowiada odwołanie

Po decyzji sądu Kimberly Marasco poinformowała, że nie zgadza się z wyrokiem i planuje odwołanie. Taylor Swift oraz jej przedstawiciele nie wydali oficjalnego komentarza po ogłoszeniu decyzji.

Wygrana w procesie jest kolejnym prawnym sukcesem artystki, która w ostatnich latach wielokrotnie mierzyła się z kwestiami dotyczącymi praw autorskich i kontroli nad własną twórczością.

 

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