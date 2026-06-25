Spór o majątek po Takeoffie. Rodzice zmarłego rapera walczą między sobą o milionowe odszkodowanie

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Ponad trzy lata po tragicznej śmierci Takeoffa sprawa związana z jego majątkiem i odszkodowaniem za śmierć nabrała nowego wymiaru. Według dokumentów sądowych pomiędzy rodzicami artysty doszło do poważnego konfliktu dotyczącego podziału środków uzyskanych w ramach ugody zawartej po procesie odpowiedzialności za śmierć spowodowaną działaniem osób trzecich.

Spór toczy się pomiędzy matką muzyka, Titanią Davenport, a jego ojcem, Kennethem Ballem. Oboje przedstawiają zupełnie odmienne stanowiska dotyczące zarówno podziału pieniędzy, jak i miejsca, w którym sprawa powinna zostać rozstrzygnięta.

Matka Takeoffa podkreśla swoją rolę w wychowaniu syna

W dokumentach sądowych Titania Davenport opisuje wyjątkowo bliską relację, jaka łączyła ją z synem przez całe jego życie.

Według jej relacji samotnie wychowywała przyszłego rapera od chwili narodzin i przez wiele lat samodzielnie zapewniała mu utrzymanie. Twierdzi również, że wspierała go finansowo na początku kariery muzycznej, zanim osiągnął światową sławę jako członek grupy Migos.

Matka artysty podkreśla, że po odniesieniu sukcesu Takeoff wielokrotnie odwdzięczał się za jej wsparcie. Miał finansować znaczną część jej codziennych wydatków oraz zapewnić jej wysoki standard życia.

Dom, samochody i codzienne utrzymanie

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami Takeoff miał kupić swojej matce dom oraz samochody. Według jej zeznań pokrywał także koszty związane z codziennym funkcjonowaniem, w tym:

rachunki za media,

żywność,

odzież,

koszty utrzymania nieruchomości,

inne wydatki związane z życiem codziennym.

Titania Davenport argumentuje, że relacja pomiędzy nią a synem była bardzo silna zarówno pod względem emocjonalnym, jak i finansowym.

Oskarżenia wobec ojca rapera

Najbardziej kontrowersyjnym elementem sporu są zarzuty kierowane przez matkę Takeoffa pod adresem jego ojca.

Według jej stanowiska Kenneth Ball miał odgrywać marginalną rolę w życiu syna. Twierdzi, że jego wsparcie finansowe było znikome, a zaangażowanie emocjonalne praktycznie nie istniało.

W dokumentach podkreślono również, że Takeoff nie miał wspierać ojca finansowo w takim stopniu, w jakim pomagał swojej matce.

Argumenty te mają według Titanii Davenport znaczenie przy podejmowaniu decyzji dotyczących podziału środków pochodzących z ugody.

Ojciec Takeoffa domaga się połowy pieniędzy

Kenneth Ball prezentuje jednak zupełnie odmienne stanowisko.

Ojciec rapera uważa, że niezależnie od stopnia zaangażowania w wychowanie syna pozostaje jego biologicznym rodzicem i zgodnie z obowiązującym prawem powinien otrzymać połowę środków pochodzących z odszkodowania.

Jego pełnomocnicy argumentują, że kwestie rodzinne nie powinny wpływać na prawo do udziału w rekompensacie przyznanej po śmierci dziecka.

Spór nie dotyczy więc wyłącznie pieniędzy, ale również interpretacji przepisów regulujących dziedziczenie i podział świadczeń po osobach zmarłych.

Georgia czy Teksas? Kolejny punkt konfliktu

Rodzice Takeoffa nie zgadzają się także co do miejsca rozstrzygnięcia sprawy.

Matka muzyka uważa, że właściwym miejscem do podjęcia decyzji jest stan Georgia, gdzie prowadzone było postępowanie spadkowe związane z majątkiem rapera.

Z kolei ojciec twierdzi, że sprawa powinna pozostać w Teksasie, ponieważ właśnie tam prowadzono postępowanie dotyczące odpowiedzialności za śmierć artysty i tam wypracowano ugodę finansową.

Na obecnym etapie sąd nie wydał jeszcze ostatecznej decyzji.

Tragiczna śmierć Takeoffa

Takeoff, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Kirshnik Khari Ball, zginął 1 listopada 2022 roku w wieku zaledwie 28 lat.

Do tragedii doszło przed kręgielnią w rejonie Houston w stanie Teksas. Muzyk przebywał tam wraz ze swoim wujem oraz kolegą z zespołu Migos, Quavo.

Wydarzenie wstrząsnęło światem muzyki hip-hopowej i wywołało falę kondolencji ze strony artystów, fanów oraz przedstawicieli branży rozrywkowej.

Sprawa karna nadal trwa

W związku ze śmiercią rapera oskarżony został Patrick Xavier Clark.

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i oczekuje obecnie na proces, który ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Postępowanie karne jest odrębną sprawą od sporu dotyczącego odszkodowania i podziału środków finansowych pomiędzy członków rodziny.

Wynik procesu może jednak ponownie skierować uwagę opinii publicznej na okoliczności śmierci jednego z najbardziej cenionych przedstawicieli współczesnego hip-hopu.

Dziedzictwo Takeoffa wciąż żyje

Mimo tragicznej śmierci Takeoff pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci nowoczesnego rapu. Jako członek Migos współtworzył utwory, które na stałe zmieniły oblicze muzyki hip-hopowej i wywarły ogromny wpływ na kolejne pokolenia artystów.

Jego twórczość nadal cieszy się ogromną popularnością, a pamięć o nim pozostaje żywa zarówno wśród fanów, jak i współpracowników. Jednocześnie rodzinne spory związane z odszkodowaniem pokazują, że konsekwencje tragicznych wydarzeń mogą wpływać na bliskich jeszcze wiele lat po śmierci ukochanej osoby.