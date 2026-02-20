CGM

Ricky Martin wystąpi w Polsce

Muzyk zagra w TAURON Arenie w Krakowie

Ricky Martin wystąpi w Polsce

Ricky Martin, ikona muzyki latynoskiej i światowego popu, zagra w Polsce! Już 2 lipca 2026 w TAURON Arenie Kraków fani będą mogli doświadczyć niesamowitego koncertu artysty, który od ponad trzech dekad wyznacza standardy latynoskiego brzmienia i widowiskowej scenicznej energii.

Bilety na koncert Ricky’ego Martina w Polsce

  • Artist pre-sale: 23 lutego, godz. 10:00

  • Ticketmaster pre-sale: 24 lutego, godz. 11:00

  • On-sale: 25 lutego, godz. 11:00 na LiveNation.pl

Ricky Martin – światowa gwiazda latynoskiego popu

W dorobku Ricky’ego Martina znajduje się:

  • 95 platynowych i 40 złotych płyt

  • 2 statuetki GRAMMY® i 5 Latin GRAMMY® (w tym tytuł Osobowości Roku)

  • 14 Premios Lo Nuestro, 12 Billboard Latin Music Awards, 9 World Music Awards i 2 American Music Awards

Artysta sprzedał ponad 95 milionów albumów na całym świecie, a jego koncerty regularnie wyprzedają się na stadionach i w największych halach muzycznych.

Super Bowl i międzynarodowy rozgłos

Rok 2026 Ricky Martin rozpoczął spektakularnie – występem podczas Super Bowl LX Halftime Show razem z Bad Bunny, który został doceniony przez publiczność i media, podkreślając jego status globalnej gwiazdy sceny muzycznej.

Ricky Martin – nie tylko muzyka

Urodzony w San Juan w Portoryko Ricky Martin jest także aktorem. Występował na Broadwayu w „Les Misérables” i „Evita”, a także w produkcjach telewizyjnych, takich jak „General Hospital” i „The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”.

Poza sceną artysta angażuje się w działalność społeczną poprzez The Ricky Martin Foundation, wspierając edukację, zdrowie i sprawiedliwość społeczną dzieci na całym świecie.

Koncert w TAURON Arenie Kraków to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych sezonu i obowiązkowa pozycja dla fanów latynoskiego popu.

