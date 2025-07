ReTo założył nowy zespół. Połączenie weteranów i nowych twarzy

fot. Alexander Tukan Pieniążek

Na polskiej scenie debiutuje STXWGN – nowy skład założony przez ReTo, składający się z raperów – Wroobla, Nadera, Marcco i producenta Liska. Ich pierwszy utwór „WUNDER-BAUM” to dynamiczny, bezkompromisowy manifest stylu życia, lojalności i niezależności.

Głos nowej fali + weterani

STXWGN to głos nowej fali – pewni siebie, odporni na schematy, wierni sobie i swoim ludziom. „WUNDER-BAUM” to dopiero początek – i już słychać, że będzie głośno, bo sam ReTo zapowiedział, że do grupy dołączą Hemp Gru, Onar i Borixon. Raper ogłosił także, że już wkrótce pojawią się STXBARS.