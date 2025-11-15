CGM

Ręczny napisany list Taylor Swift do Liama Payne’a trafił na aukcję. „Zawsze ci kibicuję”

Unikatowa pamiątka po Liamie wystawiona na sprzedaż

Ręczny napisany list Taylor Swift do Liama Payne’a trafił na aukcję. „Zawsze ci kibicuję”

Rzadki, ręcznie napisany list Taylor Swift do Liama Payne’a został wystawiony na aukcję i wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Szacuje się, że prywatna notatka artystki osiągnie cenę od 6 500 do nawet 13 000 dolarów.

Treść listu Taylor Swift

Taylor Swift napisała List 1 grudnia 2017 roku, tuż przed wspólnymi występami podczas londyńskiego Jingle Bell Ball. W wiadomości zwróciła się do Liama z ciepłymi słowami wsparcia:

„Liam, dawno się nie widzieliśmy! Jestem bardzo podekscytowana, świetnie sobie radzisz. Uwielbiam ‘Bedroom Floor’. Zawsze ci kibicuję. Powodzenia dziś wieczorem!”

List został spakowany w kopertę z imieniem „Liam”, ozdobioną gwiazdkami i zamkniętą woskiem z literą „T”. Na odwrocie widniał nadruk „Nashville, Tennessee”.

Kontekst: początek solowej kariery Liama Payne’a

W chwili, gdy Taylor pisała list, Liam Payne był tuż po premierze swojego solowego singla „Bedroom Floor” (październik 2017 roku). Był to etap intensywnej promocji jego nowej muzycznej drogi po zakończeniu działalności w One Direction.

Według domu aukcyjnego Omega Auctions, wokalista przekazał list jednemu ze swoich bliskich współpracowników niedługo po jego otrzymaniu.

Aukcja i pamięć o zmarłym artyście

Przedmiot trafi na licytację 2 grudnia. To wydarzenie odbywa się niedługo po pierwszej rocznicy śmierci Liama Payne’a, który zmarł tragicznie w Argentynie po upadku z hotelowego balkonu. Pamiątki związane z artystą od czasu jego odejścia cieszą się ogromnym zainteresowaniem fanów na całym świecie.

