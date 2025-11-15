Ręczny napisany list Taylor Swift do Liama Payne’a trafił na aukcję. „Zawsze ci kibicuję”

Rzadki, ręcznie napisany list Taylor Swift do Liama Payne’a został wystawiony na aukcję i wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Szacuje się, że prywatna notatka artystki osiągnie cenę od 6 500 do nawet 13 000 dolarów.

Treść listu Taylor Swift

Taylor Swift napisała List 1 grudnia 2017 roku, tuż przed wspólnymi występami podczas londyńskiego Jingle Bell Ball. W wiadomości zwróciła się do Liama z ciepłymi słowami wsparcia:

„Liam, dawno się nie widzieliśmy! Jestem bardzo podekscytowana, świetnie sobie radzisz. Uwielbiam ‘Bedroom Floor’. Zawsze ci kibicuję. Powodzenia dziś wieczorem!”

List został spakowany w kopertę z imieniem „Liam”, ozdobioną gwiazdkami i zamkniętą woskiem z literą „T”. Na odwrocie widniał nadruk „Nashville, Tennessee”.

Kontekst: początek solowej kariery Liama Payne’a

W chwili, gdy Taylor pisała list, Liam Payne był tuż po premierze swojego solowego singla „Bedroom Floor” (październik 2017 roku). Był to etap intensywnej promocji jego nowej muzycznej drogi po zakończeniu działalności w One Direction.

Według domu aukcyjnego Omega Auctions, wokalista przekazał list jednemu ze swoich bliskich współpracowników niedługo po jego otrzymaniu.

Aukcja i pamięć o zmarłym artyście

Przedmiot trafi na licytację 2 grudnia. To wydarzenie odbywa się niedługo po pierwszej rocznicy śmierci Liama Payne’a, który zmarł tragicznie w Argentynie po upadku z hotelowego balkonu. Pamiątki związane z artystą od czasu jego odejścia cieszą się ogromnym zainteresowaniem fanów na całym świecie.