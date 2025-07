QueQuality wraca do gry?

fot. mat. pras.

Kiedy jesienią ubiegłego roku Quebonafide publikował singiel „Futurama 3 (fanserwis), fani zostali zaskoczeni zmianą kanału QueQuality na PÓŁNOC / POŁUDNIE. W lutym nazwę skrócono do samego POŁUDNIE, następnie ponownie pojawiła się PÓŁNOC.

Goszcząc pod koniec czerwca u Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero Kuba przyznał, że zaniedbał QueQuality. Sam label wydawał się martwy. Kabe, Miszel, Filipek – kolejni raperzy żegnali się z wytwórnią, w ostatnim roku w barwach QueQuality single wydawał już tylko Shhieda. Nawet wspomniana „Futurama 3” ukazała się nakładem Magnetowidu – nowej firmy Quebonafide i szefa QQ Dawida Szynola.

Powrót QueQuality?

Czyżbyśmy po wielu miesiącach ciszy byli świadkami reaktywacji QueQuality? Youtube’owy kanał ponownie zmienił nazwę – tym razem z PÓŁNOC / POŁUDNIE na QueQualityPL. Czy to znaczy, że są plany na dalszą działalność labelu? Czy też kanał wrócił po prostu do nazwy QQ ma wymiar jedynie symboliczny? Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.