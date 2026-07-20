Przyjaciel Liama Payn’a oczyszczony z zarzutów w sprawie śmierci gwiazdora. Śledztwo jednak trwa

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Argentyński biznesmen Roger Nores, bliski przyjaciel zmarłego Liama Payne’a, został ostatecznie oczyszczony ze wszystkich zarzutów karnych związanych ze śmiercią byłego członka One Direction. Jak wynika z dokumentów sądowych, prokuratura nie złożyła odwołania od decyzji sądu, co oznacza, że postanowienie stało się prawomocne.

To kolejny ważny etap w głośnym śledztwie dotyczącym tragicznej śmierci brytyjskiego wokalisty, który zginął w październiku 2024 roku po upadku z balkonu hotelu CasaSur Palermo w Buenos Aires.

O co oskarżano Rogera Noresa?

Roger Nores był wcześniej objęty postępowaniem dotyczącym okoliczności śmierci Liama Payne’a. Śledczy analizowali, czy mógł ponosić odpowiedzialność za pozostawienie piosenkarza bez odpowiedniej pomocy, mimo że – według ustaleń śledztwa – miał wiedzieć o jego problemach z uzależnieniem.

Od początku Nores zaprzeczał tym zarzutom. Twierdził, że był jedynie przyjacielem Payne’a, a nie jego opiekunem czy osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji dotyczących jego zdrowia i bezpieczeństwa.

Stanowisko to podtrzymywali również jego prawnicy, argumentując, że Nores nie był lekarzem, terapeutą ani pielęgniarzem i nie miał prawnego obowiązku sprawowania opieki nad muzykiem.

Sąd nie dopatrzył się odpowiedzialności karnej

Sędziowie uznali, że Liam Payne jako osoba dorosła sam odpowiadał za swoje decyzje. W związku z tym sąd stwierdził, że Roger Nores nie ponosi odpowiedzialności karnej za tragiczne wydarzenia z października 2024 roku.

To nie pierwszy korzystny wyrok dla biznesmena. Już w lutym 2025 roku został on oczyszczony z zarzutów nieumyślnego spowodowania śmierci po tym, jak sąd uznał, że nie było realnych działań, które mógł podjąć, aby zapobiec tragedii.

Brak odwołania ze strony prokuratury sprawia, że decyzja o umorzeniu postępowania wobec Noresa jest już ostateczna.

Śledztwo wciąż nie zostało zakończone

Choć Roger Nores nie odpowie przed sądem, samo śledztwo dotyczące śmierci Liama Payne’a nadal trwa. Argentyńskie organy ścigania kontynuują postępowanie wobec dwóch mężczyzn podejrzewanych o dostarczanie wokaliście narkotyków przed jego śmiercią.

Śledczy analizują między innymi dane zapisane na urządzeniach elektronicznych zabezpieczonych w trakcie dochodzenia. Według medialnych doniesień rozważane jest również zawarcie ugody procesowej z jednym z podejrzanych.

Tragiczna śmierć Liama Payne’a

Liam Payne zmarł 16 października 2024 roku po upadku z balkonu znajdującego się na trzecim piętrze hotelu CasaSur Palermo w Buenos Aires. Informacja o śmierci byłego członka One Direction wstrząsnęła fanami na całym świecie i wywołała ogromne zainteresowanie mediów.

Od tamtej pory śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności tragedii, próbując ustalić przebieg wydarzeń oraz odpowiedzialność poszczególnych osób. Najnowsza decyzja sądu kończy postępowanie wobec Rogera Noresa, jednak nie oznacza zakończenia całego dochodzenia.