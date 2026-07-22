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Poznalismy datę premiery filmu biograficznego o Snoop Doggu

"Snoop" trafi do kin w 2027 roku

2026.07.22

opublikował:

snoop dogg

fot. mat. pras.

Fani hip-hopu poznali datę premiery jednego z najbardziej oczekiwanych filmów biograficznych ostatnich lat. Produkcja opowiadająca historię Snoop Dogg oficjalnie zadebiutuje w kinach 6 sierpnia 2027 roku. Za realizację filmu odpowiada Universal Pictures.

Jonathan Daviss wcieli się w Snoop Dogga

Główną rolę w filmie „Snoop” otrzyma Jonathan Daviss, znany przede wszystkim z serialu Outer Banks. Aktor zagra legendę zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, która zdobyła światową sławę dzięki charakterystycznemu stylowi i wpływowi na kulturę hip-hopową.

Reżyserią zajmie się Craig Brewer, twórca filmu Hustle & Flow oraz produkcji „Song Sung Blue”.

„Snoop” pokaże historię rapera z Long Beach

Film będzie miał kategorię wiekową R, jednak na razie nie wiadomo, na jakim etapie życia artysty skupi się fabuła. Twórcy nie ujawnili, czy historia obejmie całą drogę Snoop Dogga — od młodości w Long Beach, przez początki kariery w ekipie Death Row Records, aż po światową popularność — czy skoncentruje się na wybranym okresie.

Universal ma doświadczenie w tworzeniu dużych produkcji o ikonach rapu. Studio odpowiadało wcześniej m.in. za film Straight Outta Compton, opowiadający historię grupy N.W.A.

Snoop Dogg: „Teraz moja kolej”

Snoop Dogg po raz pierwszy oficjalnie ogłosił plany stworzenia filmu podczas CinemaCon w kwietniu 2026 roku. Artysta nawiązał wtedy do sukcesu „Straight Outta Compton”, podkreślając, że chce opowiedzieć własną historię.

„Po tym, jak moi bracia mogli opowiedzieć swoją historię w Straight Outta Compton, teraz moja kolej” — powiedział raper.

Wspomniał również o Craig’u Brewerze, z którym współpracował przy wcześniejszych projektach.

Kariera Snoop Dogga nadal trwa

Mimo że Snoop Dogg ma już ponad trzy dekady kariery na scenie, artysta wciąż pozostaje aktywny muzycznie. W lipcu 2026 roku współpracował m.in. z Kurupt i DJ Battlecatem przy utworze „Me N the Boyz”.

Raper ma na koncie 45 wejść na listę Billboard Hot 100, w tym pierwsze miejsca dzięki przebojowi „Drop It Like It’s Hot” oraz udziałowi w hitach Katy Perry „California Gurls” i Akon „I Wanna Love You”.

Filmy biograficzne o gwiazdach hip-hopu cieszą się popularnością

Historia Snoop Dogga dołączy do grona produkcji inspirowanych życiem największych postaci rapu. Wcześniej powstały m.in. filmy o Eminem („8 Mile”), The Notorious B.I.G., Tupac Shakur oraz 50 Cent.

Premiera „Snoop” zaplanowana jest na 6 sierpnia 2027 roku.

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