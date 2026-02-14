Policja w Seattle odpowiada na nowe teorie o zamordowaniu Kurta Cobaina

Władze Seattle odniosły się do niedawnego raportu sugerującego, że lider Nirvany, Kurt Cobain, mógł zostać zamordowany, podważając wnioski przedstawione przez prywatny zespół specjalistów medycyny sądowej.

Tło: Śmierć Kurta Cobaina

Kurt Cobain zmarł w kwietniu 1994 roku w wieku 27 lat. Biegli z King County Medical Examiner uznali wówczas, że była to samobójcza śmierć, spowodowana postrzałem z broni strzelającej śrutem w głowę. Przez lata pojawiały się teorie spiskowe kwestionujące to orzeczenie, sugerujące, że Cobain mógł nie odebrać sobie życia.

Nowy raport kwestionuje wyniki sekcji zwłok

Nieoficjalny zespół specjalistów medycyny sądowej, współpracujący z niezależną badaczką Michelle Wilkins oraz ekspertem Brianem Burnettem, przeanalizował dokumenty z sekcji zwłok i dowody z miejsca zdarzenia. Według zespołu znaleziono nieścisłości, które ich zdaniem przeczą oficjalnej autopsji:

Uszkodzenia organów, które „nie występują w przypadku postrzału z broni strzelającej śrutem”.

Niejasności dotyczące miejsca znalezienia łuski po strzale w pokoju.

Pytania, dlaczego ręce Cobaina były „tak czyste” po śmierci.

Rzekome różnice w stylach pisma w liście pożegnalnym.

Specjaliści twierdzą, że jedna lub więcej osób mogło zmusić Cobaina do przedawkowania heroiny, zanim oddano śmiertelny strzał. Ich ustalenia zostały poddane recenzji naukowej i zaakceptowane do publikacji w International Journal of Forensic Science.

Oficjalna reakcja władz Seattle

Biuro King County Medical Examiner potwierdziło swoje pierwotne orzeczenie o samobójstwie, podkreślając, że podczas sekcji zwłok przestrzegano wszystkich procedur. Dodano, że sprawa mogłaby zostać ponownie rozpatrzona jedynie przy pojawieniu się nowych dowodów, a dotychczas nie ma żadnych przesłanek do jej wznowienia.

Policja w Seattle podkreśliła, że ich detektyw również uznał śmierć Cobaina za samobójstwo i że departament podtrzymuje tę decyzję.

Trwająca debata

Michelle Wilkins wciąż apeluje o ponowne zbadanie sprawy, twierdząc, że jej dowody nie zostały odpowiednio rozpatrzone. Jak powiedziała: „Jeśli się mylimy, po prostu nam to udowodnijcie. Tylko o to prosiliśmy.”

Dyskusja na temat śmierci Kurta Cobaina wciąż przyciąga uwagę fanów, badaczy i mediów, pokazując, jak duże zainteresowanie budzi tajemnica związana z życiem i śmiercią legendy grunge’u.