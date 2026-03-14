Podejrzana o próbę zabójstwa Rihanny kobieta, pisała do swojego byłego męża aby ten „wyrzekł” się gwiazdy 

Rihanna stała się celem przestępczego ataku, gdy jej dom został ostrzelany w niedzielę, 9 marca 2026 roku. Podejrzaną o ten czyn jest Ivanna Lissette Ortiz. Według dokumentów sądowych, Ortiz wysyłała wcześniej wiadomości do swojego byłego męża, Jed Valdeza Sangalanga, w których domagała się, aby „wyrzekł się Rihanny i przyznał, że ona jest lepsza od niej”.

Email z 26 stycznia 2026 roku miał brzmieć: „I need you to renounce Rihanna and confess that I’m better than her. Let it be done. You gotta let me know so that door can be closed.”

Incydent i reakcja byłego męża

Sangalang twierdzi, że dowiedział się o strzelaninie dopiero w poniedziałek, po otrzymaniu telefonów i wiadomości e-mail od różnych źródeł, w tym od agencji prasowych. Mężczyzna próbował ukryć sytuację przed ich niepełnoletnim dzieckiem, jednak wiadomość wyciekła ze szkoły i musiał wyjaśnić sytuację osobiście.

Po incydencie Sangalang złożył wniosek do sądu o pełną opiekę nad dzieckiem oraz wyłączne prawo do podejmowania decyzji.

Zarzuty i wcześniejsze problemy Ortiz

Ortiz została oskarżona o usiłowanie zabójstwa i napaść po tym, jak miała oddać kilka strzałów w kierunku domu piosenkarki. Według źródeł, A$AP Rocky w tym czasie nie przebywał w domu, natomiast Rihanna i jej dzieci były obecne.

Wcześniej Ortiz została również poddana tymczasowej obserwacji psychiatrycznej na Florydzie, co może mieć znaczenie w kontekście prowadzonych obecnie postępowań sądowych.