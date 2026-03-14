Podejrzana o próbę zabójstwa Rihanny kobieta, pisała do swojego byłego męża aby ten „wyrzekł” się gwiazdy 

2026.03.14

Rihanna stała się celem przestępczego ataku, gdy jej dom został ostrzelany w niedzielę, 9 marca 2026 roku. Podejrzaną o ten czyn jest Ivanna Lissette Ortiz. Według dokumentów sądowych, Ortiz wysyłała wcześniej wiadomości do swojego byłego męża, Jed Valdeza Sangalanga, w których domagała się, aby „wyrzekł się Rihanny i przyznał, że ona jest lepsza od niej”.

Email z 26 stycznia 2026 roku miał brzmieć: „I need you to renounce Rihanna and confess that I’m better than her. Let it be done. You gotta let me know so that door can be closed.”

Incydent i reakcja byłego męża

Sangalang twierdzi, że dowiedział się o strzelaninie dopiero w poniedziałek, po otrzymaniu telefonów i wiadomości e-mail od różnych źródeł, w tym od agencji prasowych. Mężczyzna próbował ukryć sytuację przed ich niepełnoletnim dzieckiem, jednak wiadomość wyciekła ze szkoły i musiał wyjaśnić sytuację osobiście.

Po incydencie Sangalang złożył wniosek do sądu o pełną opiekę nad dzieckiem oraz wyłączne prawo do podejmowania decyzji.

Zarzuty i wcześniejsze problemy Ortiz

Ortiz została oskarżona o usiłowanie zabójstwa i napaść po tym, jak miała oddać kilka strzałów w kierunku domu piosenkarki. Według źródeł, A$AP Rocky w tym czasie nie przebywał w domu, natomiast Rihanna i jej dzieci były obecne.

Wcześniej Ortiz została również poddana tymczasowej obserwacji psychiatrycznej na Florydzie, co może mieć znaczenie w kontekście prowadzonych obecnie postępowań sądowych.

Popularne newsy

bambi rozlicza się z rzeczywistością w bardzo osobistym kawałku: „W jeden dzień straciłam wszystkich i do dzisiaj się podnoszę”
NEWS

bambi rozlicza się z rzeczywistością w bardzo osobistym kawałku: „W jeden dzień straciłam wszystkich i do dzisiaj się podnoszę”

Doda tłumaczy za co szarpała się z Moniką Jarosińską: „Nergalowi nie staje po chemii i cię nie r*cha? Żeś taka nerwowa?”
NEWS

Doda tłumaczy za co szarpała się z Moniką Jarosińską: „Nergalowi nie staje po chemii i cię nie r*cha? Żeś taka nerwowa?”

Pussycat Dolls wystąpią w Warszawie. W roli supportu zagra legendarna raperka
NEWS

Pussycat Dolls wystąpią w Warszawie. W roli supportu zagra legendarna raperka

Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu”
NEWS

Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu”

bambi pokazała teledysk do „LET IT B” – najbardziej osobistego utwór w jej karierze
NEWS

bambi pokazała teledysk do „LET IT B” – najbardziej osobistego utwór w jej karierze

Spotify odnotowuje rosnącą popularność muzyki pop w językach innych niż angielski
NEWS

Spotify odnotowuje rosnącą popularność muzyki pop w językach innych niż angielski

Trzeci podejrzany w sprawie napadu na dom 6ix9ine’a w końcu aresztowany
NEWS

Trzeci podejrzany w sprawie napadu na dom 6ix9ine’a w końcu aresztowany

CGM
Lauryn Hill spłaca ogromny dług podatkowy. Problemy finansowe Lauryn Hill

Lauryn Hill spłaca ogromny dług podatkowy. Problemy finansowe Lauryn H ...

Artystka zawarła plan spłaty

15 minut temu

CGM
Miuosh o Skolimie. „Interesuję się nim jako zjawiskiem”

Miuosh o Skolimie. „Interesuję się nim jako zjawiskiem”

Miuosh skomentował twórczość gwiazdy disco-polo

28 minut temu

CGM
Czy Young Leosia i Kacper Błoński się rozstali? 

Czy Young Leosia i Kacper Błoński się rozstali? 

Po jednym z wywiadów Leosi fani zaczęli zastanawiać się, czy ich związek nie dobiegł końca

46 minut temu

CGM
Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w Historii Polskiego Hip-Hopu”

Poznaliśmy pełny line-up koncertu „50 Przełomowych Utworów w His ...

Wielkie wydarzenie w Atlas Arenie

17 godzin temu

CGM
bambi pokazała teledysk do „LET IT B” – najbardziej osobistego utwór w jej karierze

bambi pokazała teledysk do „LET IT B” – najbardziej osobistego u ...

Teledysk nagrany w Paryżu

17 godzin temu

CGM
Ray J oskarża Kim Kardashian i Kris Jenner o kłamstwo pod przysięgą

Ray J oskarża Kim Kardashian i Kris Jenner o kłamstwo pod przysięgą

Ray J odpowiada na zarzuty Kim i Kris

22 godziny temu