Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa

Reprezentant Patokalipsy zakończył beef z Bedoesem.

2025.08.13

opublikował:

fot. P. Tarasewicz

Eripe zakończył dziś beef z Bedoesem, wypuszczając diss „Co cię boli”. Jeśli tytuł kawałka kojarzy się Wam z poznańskim klasykiem, to bardzo słusznie. Bit pochodzi z wyprodukowanego przez Tabba klasyka Slums Attack. „Już myślałeś, że wygrałeś, a tu znowu masz pecha, twoi idole dają bit mi, żebym cię ro****ał” – nawija w swoim utworze reprezentant Patokalipsy.

„Mistrz powrócił, ma się zdrów”

Kiedy Peja i DJ Decks udostępnili w mediach społecznościowych diss Eripe, lider 2115 nie ukrywał, że był to dla niego cios. „Było mi przykro, jak Rychu wrzucił diss na mnie na story, razem z Decksem / Bo mam was za idoli i dziesięcioletniemu Borysowi pękłoby serce” – nawinął w „Helikopterze w ogniu” Bedoes 2115.

Tymczasem Peja od początku wspiera w konflikcie Eripe. Na koniec konfliktu nie tylko wspólnie z Decksem udostępnili reprezentantowi bit. Rychu spropsował krakowskiego rapera, używając mocnych słów.

Mistrz powrócił, ma się zdrów – napisał na fanpage’u Rychu.

