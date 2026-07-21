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Pamiętacie jeszcze „Gangnam Style”? Teledysk do tego numeru ustanowił właśnie historyczny wynik na YouTube

„Gangnam Style” pierwszym klipem K-pop z takim wynikiem

2026.07.21

opublikował:

PSY

Kultowy hit PSY – „Gangnam Style” przeszedł do historii. Teledysk południowokoreańskiego artysty przekroczył właśnie granicę 6 miliardów wyświetleń na YouTube, stając się pierwszym nagraniem K-popowym, które osiągnęło taki rezultat.

Od premiery minęło niemal dokładnie 14 lat, a popularność utworu nadal nie słabnie. Charakterystyczny taniec, humorystyczny teledysk i chwytliwy refren sprawiły, że piosenka stała się jednym z największych internetowych fenomenów w historii muzyki.

PSY otworzył drzwi K-popowi na świat

Choć dziś globalna popularność takich zespołów jak BTS, BLACKPINK, Stray Kids, SEVENTEEN czy TWICE nikogo już nie dziwi, to właśnie PSY często uznawany jest za artystę, który pomógł przebić się koreańskiej muzyce na światowe rynki.

Premiera „Gangnam Style” w 2012 roku pokazała, że utwór z Korei Południowej może stać się globalnym przebojem i zdobyć miliardy odbiorców poza Azją.

Rekordowy sukces na YouTube

Teledysk do „Gangnam Style” wyreżyserowany przez Cho Soo-Hyuna przedstawia PSY wykonującego swój charakterystyczny układ taneczny w różnych, często humorystycznych scenach.

Piosenka szybko zdobyła popularność na całym świecie i w 2012 roku dotarła aż do 2. miejsca listy Billboard Hot 100.

Był to także pierwszy film w historii YouTube, który przekroczył:

  • 1 miliard wyświetleń,
  • 2 miliardy wyświetleń,
  • kolejne rekordowe bariery oglądalności.

Dzięki temu „Gangnam Style” stało się jednym z pierwszych symboli ery viralowych hitów internetowych.

„Gangnam Style” w klubie miliardowych hitów

PSY znalazł się w gronie artystów, których teledyski osiągnęły miliardowe wyniki na YouTube. Do tego grona należą między innymi:

  • Justin Bieber z utworem „Baby”,
  • Taylor Swift z „Blank Space”,
  • Ed Sheeran z „Shape of You”.

W kolejnych latach do klubu miliardowych wyświetleń dołączyły również największe gwiazdy K-popu, między innymi BTS z hitami „Dynamite” i „Butter” oraz Blackpink z utworami „Pink Venom” i „How You Like That”.

PSY nadal pozostaje ważną postacią koreańskiej muzyki

Mimo upływu lat PSY wciąż jest jedną z najważniejszych postaci południowokoreańskiego przemysłu rozrywkowego.

Artysta prowadzi własną wytwórnię P Nation oraz organizuje coroczny cykl koncertów Summer Swag, znany z energicznych występów i spektakularnej oprawy.

Sukces „Gangnam Style” pozostaje jednym z najważniejszych momentów w historii K-popu i dowodem na to, że jeden utwór może całkowicie zmienić sposób, w jaki świat postrzega muzykę z Korei Południowej.

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