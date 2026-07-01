Open’er Festival 2026 startuje dziś. The Cure, JENNIE, Calvin Harris i wyjątkowy koncert Chopina

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Dziś startuje Open’er Festival 2026, jedna z największych imprez muzycznych w Europie. Przez cztery dni teren Lotniska Gdynia–Kosakowo zamieni się w centrum światowej muzyki, kultury i sztuki.

Na uczestników czekają koncerty na scenach Orange Main Stage, Tent Stage, Alter Stage i Flow Stage, a także liczne wydarzenia towarzyszące.

Gwiazdy Open’era 2026

Tegoroczny line-up ponownie przyciąga największe nazwiska światowej sceny muzycznej. Podczas festiwalu wystąpią m.in.:

The Cure

JENNIE

Calvin Harris

Nick Cave & The Bad Seeds

Florence + The Machine

The xx

Zara Larsson

Martin Garrix

Halsey

Teddy Swims

Addison Rae

David Byrne

PinkPantheress

Jade

OKI

Peggy Gou

Kneecap

Slowdive

LP

Ethel Cain

IDLES

Clipse

Na scenach pojawi się również kilkudziesięciu innych artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne.

Wyjątkowy koncert Chopina na Open’erze

Jednym z najbardziej wyjątkowych wydarzeń tegorocznej edycji będzie projekt „Chopin na Open’erze”.

2 lipca o godz. 20:30 na Orange Main Stage Yehuda Prokopowicz wraz z Sinfonią Varsovią pod batutą Marty Kluczyńskiej wykona I Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina.

Organizatorzy zapowiadają niezwykłe połączenie muzyki klasycznej z festiwalową atmosferą. Mecenasem koncertu jest PKO Bank Polski, partner główny wydarzenia.

Nie tylko koncerty. Open’er stawia także na kulturę

Open’er Festival 2026 to nie tylko muzyka. Organizatorzy przygotowali również bogaty program wydarzeń kulturalnych.

Na uczestników czekają:

Silent Disco

nowa odsłona Baru Wczasowego

seanse w Alter Kinie

spektakle i wydarzenia w Domu Qultury

pokazy mody w Fashion Stage promujące upcycling

promujące upcycling Strefa NGO z rekordową liczbą organizacji pozarządowych

Immersyjna instalacja „Sny o Gdyni: Harmonoise”

Jedną z największych atrakcji artystycznych będzie projekt „Sny o Gdyni: Harmonoise” autorstwa Sainera z muzyką Daniela Szlajndy.

Monumentalna instalacja została przygotowana z okazji stulecia Gdyni i stanowi część większego projektu „Sny o Gdyni”, prezentowanego w różnych punktach miasta.

Opener dzień po dniu

1 LIPCA Środa

MAIN STAGE

17.30 Kasia Lins

20.00 Zara Larson

22.00 THE XX

00.15 Florence And The Machine

TENT STAGE

19.00 Kneecap

21.00 Matt Berniger

23.10 David Byrne

01.30 Vito Bambino

ALTER STAGE

17.00 Natalia Muianga

20.10 Viagra Boys

21.50 SKOK

23.45 AVI

01.15 Joy (Anonymous)

FLOW STAGE

18.30 HELA

20.45 Daniel Godson

22.45 Dezydery

00.45 Drabusheyka

2 LIPCA CZWARTEK

MAIN STAGE

17.00 Sobel

19.00 Halsey

20.30 Chopin na Open’erze

22.00 Nick Cave & The Bad Seeds

00.45 Calvin Harris

TENT STAGE

16.50 Ralph Kaminski

18.30 Audrey Nuna

20.50 Idles

22.30 Renee Rapp

00.15 Clipse

Alter Stage

17.10 Pixy

19.30 Don West

21.20 Kasia Stankiewicz

23.30 Daria Ze Śląska

01.45 Bassvictim

Flow Stage

18.00 Błoto

20.20 Supermodel*

23.00 Klawo

00.30 Maks.Tachasiuk

3 LIPCA PIĄTEK

MAIN STAGE

19.00 Slowdive

21.00 The Cure

00.30 Martin Garrix

TENT STAGE

17.00 Zalia

18.30 Kaz Bałagane

20.15 OKI

23.30 Ethel Cain

01.45 Sofu Tukker

ALTER STAGE

16.45 Coals

18.15 Anna Calvi

19.50 Panda Bear & Sonic Boom

22.45 Bokka

01.00 ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

FLOW STAGE

17.45 Hypen Dash

20.10 Just Mustard

22.45 SW@DA & NICZOS

00.30 Jehnny Beth

4 LIPCA SOBOTA

MAIN STAGE

18.15 Addison Rae

20.00 Teddy Swims

22.15 Jennie

00.30 Peggy Gou

TENT STAGE

17.00 Sokół

19.00 LP

21.15 Jade

23.30 Pinkpantheress

01.30 Tomora

ALTER STAGE

17.45 Koza & Kuba Więcek

19.15 Luvcat

23.30 Lordofon

02.00 Horsegirl

FLOW STAGE

18.30 Rene

20.30 Sadie Jean

22.00 Omasta

00.15 Łaszewo

Bilety na Open’er Festival 2026

W sprzedaży pozostają bilety w formule Final Call, dostępne do wyczerpania puli.

Ceny prezentują się następująco: