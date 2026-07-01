Open’er Festival 2026 startuje dziś. The Cure, JENNIE, Calvin Harris i wyjątkowy koncert Chopina

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Dziś startuje Open’er Festival 2026, jedna z największych imprez muzycznych w Europie. Przez cztery dni teren Lotniska Gdynia–Kosakowo zamieni się w centrum światowej muzyki, kultury i sztuki.
Na uczestników czekają koncerty na scenach Orange Main Stage, Tent Stage, Alter Stage i Flow Stage, a także liczne wydarzenia towarzyszące.
Gwiazdy Open’era 2026
Tegoroczny line-up ponownie przyciąga największe nazwiska światowej sceny muzycznej. Podczas festiwalu wystąpią m.in.:
- The Cure
- JENNIE
- Calvin Harris
- Nick Cave & The Bad Seeds
- Florence + The Machine
- The xx
- Zara Larsson
- Martin Garrix
- Halsey
- Teddy Swims
- Addison Rae
- David Byrne
- PinkPantheress
- Jade
- OKI
- Peggy Gou
- Kneecap
- Slowdive
- LP
- Ethel Cain
- IDLES
- Clipse
Na scenach pojawi się również kilkudziesięciu innych artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne.
Wyjątkowy koncert Chopina na Open’erze
Jednym z najbardziej wyjątkowych wydarzeń tegorocznej edycji będzie projekt „Chopin na Open’erze”.
2 lipca o godz. 20:30 na Orange Main Stage Yehuda Prokopowicz wraz z Sinfonią Varsovią pod batutą Marty Kluczyńskiej wykona I Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina.
Organizatorzy zapowiadają niezwykłe połączenie muzyki klasycznej z festiwalową atmosferą. Mecenasem koncertu jest PKO Bank Polski, partner główny wydarzenia.
Nie tylko koncerty. Open’er stawia także na kulturę
Open’er Festival 2026 to nie tylko muzyka. Organizatorzy przygotowali również bogaty program wydarzeń kulturalnych.
Na uczestników czekają:
- Silent Disco
- nowa odsłona Baru Wczasowego
- seanse w Alter Kinie
- spektakle i wydarzenia w Domu Qultury
- pokazy mody w Fashion Stage promujące upcycling
- Strefa NGO z rekordową liczbą organizacji pozarządowych
Immersyjna instalacja „Sny o Gdyni: Harmonoise”
Jedną z największych atrakcji artystycznych będzie projekt „Sny o Gdyni: Harmonoise” autorstwa Sainera z muzyką Daniela Szlajndy.
Monumentalna instalacja została przygotowana z okazji stulecia Gdyni i stanowi część większego projektu „Sny o Gdyni”, prezentowanego w różnych punktach miasta.
Opener dzień po dniu
1 LIPCA Środa
MAIN STAGE
17.30 Kasia Lins
20.00 Zara Larson
22.00 THE XX
00.15 Florence And The Machine
TENT STAGE
19.00 Kneecap
21.00 Matt Berniger
23.10 David Byrne
01.30 Vito Bambino
ALTER STAGE
17.00 Natalia Muianga
20.10 Viagra Boys
21.50 SKOK
23.45 AVI
01.15 Joy (Anonymous)
FLOW STAGE
18.30 HELA
20.45 Daniel Godson
22.45 Dezydery
00.45 Drabusheyka
2 LIPCA CZWARTEK
MAIN STAGE
17.00 Sobel
19.00 Halsey
20.30 Chopin na Open’erze
22.00 Nick Cave & The Bad Seeds
00.45 Calvin Harris
TENT STAGE
16.50 Ralph Kaminski
18.30 Audrey Nuna
20.50 Idles
22.30 Renee Rapp
00.15 Clipse
Alter Stage
17.10 Pixy
19.30 Don West
21.20 Kasia Stankiewicz
23.30 Daria Ze Śląska
01.45 Bassvictim
Flow Stage
18.00 Błoto
20.20 Supermodel*
23.00 Klawo
00.30 Maks.Tachasiuk
3 LIPCA PIĄTEK
MAIN STAGE
19.00 Slowdive
21.00 The Cure
00.30 Martin Garrix
TENT STAGE
17.00 Zalia
18.30 Kaz Bałagane
20.15 OKI
23.30 Ethel Cain
01.45 Sofu Tukker
ALTER STAGE
16.45 Coals
18.15 Anna Calvi
19.50 Panda Bear & Sonic Boom
22.45 Bokka
01.00 ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
FLOW STAGE
17.45 Hypen Dash
20.10 Just Mustard
22.45 SW@DA & NICZOS
00.30 Jehnny Beth
4 LIPCA SOBOTA
MAIN STAGE
18.15 Addison Rae
20.00 Teddy Swims
22.15 Jennie
00.30 Peggy Gou
TENT STAGE
17.00 Sokół
19.00 LP
21.15 Jade
23.30 Pinkpantheress
01.30 Tomora
ALTER STAGE
17.45 Koza & Kuba Więcek
19.15 Luvcat
23.30 Lordofon
02.00 Horsegirl
FLOW STAGE
18.30 Rene
20.30 Sadie Jean
22.00 Omasta
00.15 Łaszewo
Bilety na Open’er Festival 2026
W sprzedaży pozostają bilety w formule Final Call, dostępne do wyczerpania puli.
Ceny prezentują się następująco:
- karnet 4-dniowy – 1199 zł
- karnet weekendowy – 879 zł
- bilet jednodniowy – 579 zł
- karnet 4-dniowy z polem namiotowym – 1479 zł
- karnet weekendowy z polem namiotowym – 1069 zł