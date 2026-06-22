Tom Morello przekazał nowe informacje o zdrowiu swojej 102-letniej mamy. Muzyk wraca na scenę

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Fani Toma Morello z niepokojem przyjęli informację o odwołaniu kilku europejskich koncertów artysty. Gitarzysta legendarnej grupy Rage Against The Machine był zmuszony przełożyć zaplanowane występy z powodu nagłego problemu zdrowotnego w rodzinie. Teraz muzyk przekazał nowe wieści dotyczące swojej 102-letniej mamy, Mary Morello.

Tom Morello odwołał koncerty przez rodzinny kryzys

W połowie czerwca Tom Morello poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nie będzie mógł wystąpić podczas kilku koncertów zaplanowanych w Europie. Artysta miał pojawić się między innymi w Wielkiej Brytanii oraz Francji, jednak nagła sytuacja rodzinna zmusiła go do zmiany planów.

Informacja wywołała falę wsparcia ze strony fanów, którzy zaczęli dopytywać o stan zdrowia bliskiej osoby muzyka. Przez kilka dni Morello nie zdradzał szczegółów, ograniczając się jedynie do informacji o konieczności pozostania przy rodzinie.

Dobra wiadomość dla fanów. Mary Morello czuje się lepiej

Teraz gitarzysta przekazał długo wyczekiwaną aktualizację. Jak poinformował, jego mama Mary Morello, która ma już 102 lata, czuje się znacznie lepiej i wraca do zdrowia.

Muzyk nie ukrywał wdzięczności za okazane wsparcie. Podkreślił również, że jego mama pozostaje niezwykle silną i inspirującą osobą. Według artysty to właśnie ona zachęciła go do powrotu na scenę oraz kontynuowania działalności koncertowej.

W swoim wpisie Morello nazwał matkę „niezwykle odporną i niezłomną”, podkreślając jej wyjątkowy charakter oraz determinację mimo podeszłego wieku.

Powrót na scenę i kolejne koncerty

Dzięki poprawie stanu zdrowia Mary Morello, gitarzysta może wrócić do swoich zawodowych obowiązków. Artysta zapowiedział, że ponownie pojawi się na scenie podczas festiwalu Pinkpop w Holandii, a następnie zagra kolejne koncerty w ramach letniej trasy.

Dla fanów jest to szczególnie dobra wiadomość, ponieważ Tom Morello pozostaje jednym z najbardziej cenionych gitarzystów rockowych na świecie. Jego występy regularnie przyciągają tysiące fanów, a sam muzyk nie zwalnia tempa mimo wieloletniej kariery.