Nitro ostro o Bedoesie. Streamer nazwa rapera „k****ą” i „śmieciem”

Krytyka Bedoesa po bójce z Eripe

Nitro zabrał głos w sprawie głośnego konfliktu między Bedoesem a Eripe, który miał miejsce w Kołobrzegu. Według Nitrozyniaka, zachowanie Bedoesa jest pełne hipokryzji. Z jednej strony raper promuje wartości takie jak tolerancja i akceptacja, a z drugiej – wdaje się w uliczne bójki i publicznie atakuje innych artystów.

„Bedoes to hipokryta” – mocne słowa Nitrozyniaka

Podczas transmisji na żywo Nitro nie gryzł się w język. Wprost nazwał Bedoesa „k****ą” i „śmieciem”, zarzucając mu brak spójności między deklarowanymi poglądami a faktycznym zachowaniem. Zwrócił uwagę, że raper najpierw deklaruje wsparcie dla kampanii społecznych, a później pokazuje agresję wobec innych.

„Wiecie jaki ja mam problem z Bedoesem? On rapowo się broni. Kiedyś bardziej niż obecnie, ale on nie jest złym raperem. Mam problem z tym, że ludzie nie dostrzegają jaką on jest k*rwą. To jest śmieć ogólnie. Nie byłby śmieciem, gdyby nie był takim hipokrytą jakim jest (…) Nie możesz starać się uchodzić za człowieka, który powinien zostać nominowany do pokojowej nagrody Nobla, nie możesz udzielać swojego wizerunku w kampaniach na rzecz dyskryminowanych osób, a potem w jednostkowych chwilach temu zaprzeczać” – stwierdził Nitro.