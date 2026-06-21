Niepokojące chwile podczas koncertu Roda Stewarta. Legendarny wokalista potrzebował tlenu na scenie

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Fani Rod Stewart byli świadkami niepokojącej sytuacji podczas jego koncertu w stanie Utah. W trakcie występu legendarny artysta zaczął mieć wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi i poruszaniem się po scenie.

Nagrania, które pojawiły się w sieci, pokazują, że wokalista przez część koncertu podpierał się elementami scenografii oraz instrumentami, próbując kontynuować występ mimo widocznego dyskomfortu.

Na scenę dostarczono butlę z tlenem

W pewnym momencie członkowie ekipy technicznej zareagowali na sytuację i przynieśli artyście butlę z tlenem. Rod Stewart skorzystał z pomocy medycznej bez przerywania koncertu, po czym kontynuował występ przed zgromadzoną publicznością.

Mimo trudności gwiazdor zachował poczucie humoru i miał poinformować fanów, że był bliski omdlenia. Publiczność nagrodziła go wsparciem i gromkimi brawami.

Koncert zakończył siedząc na krześle

Po incydencie Rod Stewart zdecydował się ograniczyć aktywność sceniczną. Końcową część koncertu wykonał na siedząco, oszczędzając siły i unikając dalszego przeciążenia organizmu.

Widzowie podkreślali jednak, że mimo problemów zdrowotnych artysta nie stracił profesjonalizmu i do samego końca starał się zapewnić fanom pełnowartościowe widowisko.

Wysokość nad poziomem morza mogła mieć znaczenie

Oficjalna przyczyna problemów zdrowotnych nie została jeszcze potwierdzona. Media zwracają jednak uwagę, że koncert odbywał się w mieście położonym na wysokości ponad 1300 metrów nad poziomem morza, co mogło wpłynąć na samopoczucie 81-letniego muzyka.

Niektórzy komentatorzy przypominają również, że niedawno Rod Stewart był zmuszony odwołać jeden ze swoich koncertów z powodu problemów z gardłem i zapalenia krtani.

Fani martwią się o zdrowie gwiazdy

Nagrania z koncertu szybko obiegły media społecznościowe, a fani z całego świata zaczęli przesyłać artyście słowa wsparcia. Wielu internautów podkreśla, że mimo wieku Rod Stewart wciąż pozostaje jednym z najbardziej aktywnych i cenionych wykonawców na światowej scenie muzycznej.

Na ten moment przedstawiciele artysty nie wydali szczegółowego komunikatu dotyczącego jego stanu zdrowia. Fani mają jednak nadzieję, że był to jedynie chwilowy problem i wokalista szybko wróci do pełni sił.