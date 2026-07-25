Nieoczekiwany gest The Game’a w stronę Drake’a podczas Verzuz 

Podczas głośnego pojedynku Verzuz pomiędzy The Game’em a YG nie zabrakło emocji i niespodziewanych momentów. Jednym z najgłośniej komentowanych wydarzeń wieczoru okazał się publiczny ukłon The Game’a w stronę Drake’a. Raper otwarcie wyraził swoje wsparcie dla kanadyjskiej gwiazdy, mimo że relacje Drake’a z częścią sceny z Los Angeles od dłuższego czasu pozostają napięte.

The Game nie ukrywa sympatii do Drake’a

W trakcie wykonywania utworu „100”, który powstał we współpracy z Drake’em, The Game zwrócił się bezpośrednio do publiczności.

– „Pozdrowienia dla The Boy. Nie obchodzi mnie, co ktoś o tym myśli” – powiedział ze sceny, jasno pokazując, że nie zamierza ukrywać swojego szacunku dla autora „God’s Plan”.

Słowa rapera szybko obiegły media społecznościowe i wywołały dyskusję wśród fanów hip-hopu.

Gest w cieniu konfliktu Drake’a z Kendrickiem Lamarem

Wypowiedź The Game’a nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście głośnego konfliktu pomiędzy Drake’em i Kendrickiem Lamarem. Rywalizacja obu artystów w ostatnich latach mocno podzieliła środowisko hip-hopowe, a wielu przedstawicieli zachodniego wybrzeża otwarcie stanęło po stronie Kendricka.

Mimo bliskich relacji z Kendrickiem Lamarem, The Game po raz kolejny udowodnił, że nie zamierza wybierać stron wyłącznie ze względu na lojalność wobec sceny z Los Angeles.

Drake wcześniej wspomniał o The Game’ie

Relacja obu raperów nie jest jednostronna. Drake wcześniej nawiązał do The Game’a w utworze „Family Matters”, wymieniając go obok YG i Chrisa Browna. Choć był to jedynie krótki wers, wielu fanów odebrało go jako wyraz wzajemnego szacunku.

Jak dotąd Drake nie odniósł się publicznie do najnowszego gestu The Game’a.

Drake zabrzmiał także podczas występu YG

Co ciekawe, utwór „100” nie był jedynym momentem wieczoru, w którym można było usłyszeć głos Drake’a. YG wykonał również przebój „Who Do You Love?”, w którym gościnnie pojawia się kanadyjski raper.

Pokazuje to, że mimo wcześniejszych napięć wokół jego osoby, muzyka Drake’a nadal zajmuje ważne miejsce podczas wydarzeń celebrujących kulturę hip-hopową Los Angeles.

YG zwycięzcą pojedynku Verzuz

Samo starcie The Game’a i YG było przede wszystkim świętem muzyki z Zachodniego Wybrzeża. Obaj artyści zaprezentowali swoje największe hity, przypominając o wpływie, jaki wywarli na brzmienie Los Angeles w XXI wieku.

Według wielu obserwatorów zwycięzcą muzycznego pojedynku został YG, co dla części fanów było zaskoczeniem. The Game może pochwalić się bowiem karierą trwającą od początku lat 2000 i katalogiem wielu klasycznych albumów. Mimo rywalizacji wydarzenie miało przede wszystkim charakter celebracji dorobku obu artystów i kultury hip-hopowej Los Angeles.