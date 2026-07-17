Nicki Minaj chce oddalenia pozwu o 275 tys. dolarów. Twierdzi, że nie odpowiada za długi swojej firmy

Nicki Minaj zwróciła się do sądu o oddalenie pozwu, w którym domaga się od niej zapłaty około 275 tys. dolarów. Raperka przekonuje, że ewentualne zobowiązania dotyczą wyłącznie jej spółki Pink Friday Productions LLC, a nie jej jako osoby prywatnej.

Nicki Minaj: „To nie mój osobisty dług”

Jak informuje TMZ, w dokumentach sądowych artystka podkreśla, że umowa będąca przedmiotem sporu została zawarta pomiędzy firmą 24/7 Productions a Pink Friday Productions LLC.

Zdaniem Nicki Minaj obowiązujące przepisy jasno wskazują, że właściciel lub członek spółki nie odpowiada automatycznie własnym majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa. W związku z tym domaga się wykreślenia jej z pozwu oraz zwrotu kosztów poniesionych na obsługę prawną.

Skąd wziął się spór?

Firma 24/7 Productions twierdzi, że wyłożyła środki i świadczyła usługi produkcyjne przy wydarzeniach związanych z promocją albumu „Pink Friday 2”, w tym podczas koncertu Jingle Ball 2023.

Według pozwu przedsiębiorstwo miało pokryć około 255 tys. dolarów kosztów z własnych środków, a wraz z dodatkowymi wydatkami domaga się obecnie zapłaty około 275 tys. dolarów.

Produkcja twierdzi, że raperka osobiście skorzystała z usług

Powodowie argumentują, że Nicki Minaj odniosła bezpośrednie korzyści z wykonanych usług, dlatego powinna ponosić odpowiedzialność obok swojej spółki.

Artystka nie zgadza się z takim stanowiskiem. W odpowiedzi na pozew zaznacza, że wszelkie korzyści wynikały z działalności Pink Friday Productions, a nie z prywatnej umowy zawartej przez nią osobiście.

To nie jedyna sprawa sądowa Nicki Minaj

TMZ przypomina również, że raperka mierzy się z kolejnym postępowaniem. Kancelaria Gordon Rees Scully Mansukhani LLP złożyła przeciwko niej pozew, domagając się zapłaty około 229 tys. dolarów za usługi prawne świadczone w 2023 roku.

Na razie żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta.