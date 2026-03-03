Natalia Kukulska świętuje 50. urodziny trasą z okazji 30-lecia albumu „Światło” i 40-lecia dziecięcego debiutu fonograficznego

Natalia Kukulska obchodzi 50. urodziny i z tej okazji przygotowała wyjątkową trasę koncertową. Artystka podkreśla, że to nie tylko święto jej życia, ale także muzycznej kariery – 30 lat od premiery albumu „Światło” i 40 lat od dziecięcego debiutu fonograficznego.

„Nadszedł ten dzień, na który czekałam. W przeddzień moich okrągłych urodzin pragnę z radością ogłosić i zapowiedzieć moją jubileuszową trasę koncertową. Czy ona jest taka jak ja? Ona – ta Natalia, która debiutowała 30 lat temu albumem „Światło”, ta której dziecięcy fonograficzny debiut 40 lat temu odbił się całkiem „niezłym” echem, ta 50-letnia, która dziś idzie po swoje kolejne marzenie, bo wie jak pielęgnować dobrostan swój i swojej publiczności.

Trasa jubileuszowa jest dla mnie świętem, na które chciałabym zaprosić wszystkich słuchaczy, którzy towarzyszyli mi przez te lata… od początku mojej drogi, od etapu dziecięcego, poprzez lata 90., aż po dziś z „Czułymi strunami” włącznie. Niezależnie od tego, kiedy słuchali mojej muzyki. Z dystansem i czułością wrócę do utworów, których już dawno nie wykonuję na koncertach, a które pokochała publiczność. Bałam się hasła jubileusz, gdyż jest to rodzaj podsumowania… Ale dlaczego nie podsumować wszystkiego, za co jestem wdzięczna, że się wydarzyło… to najczystsze uczucie. Pragnę by ten koncert był świeży, ale też otulał sentymentalnie, wzruszał… wszak tyloma historiami chcę się podzielić… Chcę również by koncerty rozgrzewały energią i pasją, która cały czas trzyma mi puls. Zarażały humorem, który pozwala mi mieć dystans. Aby ugościć moją publiczność zbieram najlepsze muzyczne składniki – wspaniałych muzyków, wokalistów… dodatkowo powiększam skład o smyki… mam swoje myki! 😜 Wszystko przyprawione specjalną scenografią i materiałami archiwalnymi. Tak, by każdy miał swój moment połączenia ze mną… taki osobisty. Kolekcjonerka wspomnień na drodze do „Dobrostanu”…

Jakie mam życzenia urodzinowe? Jutro – 3 marca, o godzinie 10:00, rusza sprzedaż biletów.

Dacie się zaprosić na urodziny? 🥳 – napisała na Instagramie Natalia.