Najszybszy raper na świecie przyznał się do niepłacenia podatków. Twista może trafić do więzienia

Twista, amerykański raper z Chicago, przyznał się do winy w sprawie dotyczącej unikania płacenia podatków. Według dokumentów sądowych artysta, znany również jako Carl Mitchell, nie regulował podatku dochodowego w latach 2019–2023.

Zgodnie z ustaleniami służb skarbowych IRS, jego zaległości podatkowe przekraczają 440 tysięcy dolarów, czyli około 332 tysięcy funtów.

Akt oskarżenia i zarzuty wobec rapera

Według dokumentów sądowych Twista przyznał się do pięciu zarzutów świadomego unikania płacenia podatku dochodowego w federalnym sądzie w USA.

W trakcie postępowania wskazano, że mimo świadomości zaległości podatkowych raper korzystał z zaliczek na przyszłe tantiemy, co miało utrudniać egzekucję należności przez urząd skarbowy.

IRS: dochody z muzyki i luksusowy styl życia

Jak poinformował IRS Criminal Investigations Division, dochody Twisty pochodziły z koncertów, sprzedaży albumów, streamingu oraz tantiem muzycznych.

Śledczy zwrócili uwagę, że zaległości podatkowe artysty sięgają nawet 2011 roku. W tym czasie raper miał wydawać znaczne kwoty na utrzymanie stylu życia, w tym zakup co najmniej czterech luksusowych samochodów.

Twista i jego kariera muzyczna

Twista jest znany jako jeden z pionierów szybkiego rapu i współpracował z wieloma gwiazdami światowej sceny muzycznej, w tym Kanye Westem, Jamie Foxxem, Chrisem Brownem, R. Kellym oraz Pharrellem Williamsem.

Jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych projektów jest album „Kamikaze”, który przyniósł mu międzynarodową rozpoznawalność.

Możliwa kara więzienia

Po przyznaniu się do winy Twista może zostać skazany na karę nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Wyrok w jego sprawie ma zostać ogłoszony 22 października.