Najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych: Doda, Justyna Steczkowska i Bedoes

Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), Doda, Justyna Steczkowska i Bedoes 2115 to najbardziej angażujący polscy artyści w mediach społecznościowych w 2025 roku. Na wzór Spotify Wrapped, IMM podsumował mijający rok z perspektywy cyfrowego świata muzyki, analizując interakcje na Facebooku, Instagramie i TikToku.

Doda w 2025 roku zdobyła imponującą liczbę 21,5 miliona interakcji, zdecydowanie wyprzedzając konkurencję. Wokalistka opublikowała 1125 postów, ustępując pod względem liczby wpisów jedynie Skolimowi (1245). To nie tylko kwestia liczby, ale też jakości treści. Jej posty na Facebooku i Instagramie osiągnęły najwyższą sumę zaangażowania spośród wszystkich polskich artystów.

Justyna Steczkowska i viralowy TikTok

Drugie miejsce zajęła Justyna Steczkowska z wynikiem 14 milionów interakcji. Wiosną 2025 roku artystka reprezentowała Polskę na Eurowizji, co spowodowało ogromny wzrost aktywności na jej profilach. Na TikToku Steczkowska uzyskała najwyższą sumę interakcji wśród polskich wokalistek.

Angażująca obecność Justyny Steczkowskiej na TikToku pokazuje, że bariery pokoleniowe w polskim show-biznesie zanikają. Artystka wykorzystuje potencjał krótkich form wideo, m.in. układy taneczne i kulisy życia scenicznego. Tomasz Lubieniecki z IMM komentuje:

„Artystka wykorzystuje viralowy potencjał krótkich form wideo, angażując młodszych fanów. Jej strategia to połączenie artystycznej perfekcji z autentycznością w social mediach.”

Bedoes 2115 – kontakt z fanami i autentyczność

Trzecie miejsce przypadło Bedoesowi 2115, który zdobył 12,2 miliona interakcji. Jego sukces wynika z bezpośredniego kontaktu ze społecznością fanów.

Tomasz Lubieniecki podkreśla:

„Dla jego słuchaczy jest to dowód, że pomimo sukcesu pozostaje blisko swoich korzeni.”

TikTok wygrywa w rywalizacji platform

Aż 53% całego zaangażowania wygenerowano na TikToku, 42% na Instagramie i tylko 5% na Facebooku. Z 20 najbardziej angażujących publikacji aż 19 pochodziło z TikToka. Najwięcej interakcji – 899 tys. – zdobyło wideo Dody z wykonaniem utworu „Dom nad wodą z czerwonym dywanem z trawy”. Na drugim miejscu znalazło się nagranie Bedoesa 2115 (787 tys. interakcji), a na trzecim wideo Ewy Farnej z reakcją na wykonanie jej utworu przez Dua Lipę (746 tys. interakcji).