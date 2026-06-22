Mystikal skazany na 20 lat więzienia za gwałt. Syn rapera zwrócił się do ojca. „Mam nadzieję, że otrzymasz pomoc, której potrzebujesz”

Mystikal został skazany na 20 lat więzienia po przyznaniu się do winy w sprawie dotyczącej gwałtu. Teraz głos zabrał jego syn, Million Tyler, który w emocjonalnym wywiadzie opowiedział o trudnych doświadczeniach związanych z procesem ojca.

Syn Mystikala komentuje wyrok ojca

Kilka dni po ogłoszeniu wyroku Million Tyler zdecydował się publicznie odnieść do sprawy. Młody artysta nie ukrywał, że ostatnie miesiące były niezwykle trudne zarówno dla niego, jak i całej rodziny.

Podkreślił, że współczuje wszystkim osobom dotkniętym tą tragedią, w tym także pokrzywdzonej kobiecie. Jednocześnie przyznał, że mimo wszystko nadal zależy mu na losie ojca i ma nadzieję, że pobyt w więzieniu pozwoli mu przepracować własne problemy.

– Mam nadzieję, że otrzymasz pomoc, której potrzebujesz – powiedział Million, kierując te słowa bezpośrednio do swojego ojca.

Trudne chwile podczas procesu

Million Tyler ujawnił, że uczestniczył w rozprawie sądowej i osobiście wysłuchał zeznań ofiary. Jak przyznał, było to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w jego życiu.

Według relacji syna rapera słuchanie szczegółów dotyczących przemocy i przestępstwa seksualnego było niezwykle obciążające psychicznie. Młody muzyk podkreślił, że w takich sytuacjach nie ma zwycięzców, a konsekwencje odczuwają wszyscy zaangażowani.

Relacja ojca i syna pozostaje skomplikowana

Choć Million Tyler nie wyklucza rozmowy z ojcem w przyszłości, obecnie nie jest gotowy na odwiedziny w więzieniu. Jak sam przyznał, potrzebuje czasu, aby uporządkować własne emocje i zrozumieć sytuację, w której znalazła się jego rodzina.

Młody artysta zaznaczył, że chciałby kiedyś odbudować kontakt z ojcem, jednak obecnie skupia się przede wszystkim na swoim zdrowiu psychicznym i dalszym życiu.

Własna kariera muzyczna zeszła na dalszy plan

W wywiadzie Million Tyler opowiedział również o swojej rozwijającej się karierze muzycznej. Przyznał jednak, że wydarzenia związane z procesem ojca mocno wpłynęły na jego twórczość.

Jak podkreślił, w ostatnim czasie praktycznie nie był w stanie nagrywać nowej muzyki ani pracować kreatywnie. Całą energię poświęcał na radzenie sobie z emocjami i wsparcie najbliższych.

Mystikal skazany na 20 lat więzienia

Wyrok dla Mystikala zakończył jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych związanych z amerykańskim środowiskiem hip-hopowym ostatnich lat. Sąd skazał rapera na 20 lat pozbawienia wolności po tym, jak kobieta oskarżyła go o brutalną napaść seksualną, do której miało dojść w 2022 roku w jego domu w Luizjanie.

To nie pierwszy konflikt artysty z wymiarem sprawiedliwości. Już wcześniej Mystikal był skazany za przestępstwo na tle seksualnym i przez lata figurował w rejestrze przestępców seksualnych.