Mystikal skazany na 20 lat więzienia za gwałt. Przed czynem splunął ofierze w twarz i kazał się jej modlić

Według dokumentów przywoływanych przez amerykańskie media, kobieta oskarżająca rapera twierdzi, że podczas wizyty w jego domu w Prairieville w lipcu 2022 roku doszło do przemocy fizycznej i seksualnej. Powódka utrzymuje, że początkowo spotkanie przebiegało spokojnie, jednak sytuacja miała się gwałtownie zmienić po tym, jak Mystikal oskarżył ją o kradzież pieniędzy.

Kobieta twierdzi, że została zaatakowana fizycznie, a następnie zmuszona do rozebrania się. W pozwie opisano również szereg innych działań, które – według jej relacji – miały miejsce przed domniemanym gwałtem.

Szokujące oskarżenia zawarte w dokumentach

W pozwie znalazły się szczegółowe opisy wydarzeń, które według kobiety rozegrały się w domu rapera. Powódka twierdzi między innymi, że Mystikal splunął jej w twarz i oblał ją alkoholem. Jednym z najbardziej szokujących elementów relacji jest twierdzenie, że przed atakiem seksualnym mieli wspólnie się modlić. Raper kazał jej uklęknąć przy swoim łóżku – i on sam także uknęknął obok. Według relacji kobiety modlili się tak przez kilka minut. Kobieta zeznała, że ​​Mytikal położył jej głowę na piersi i przeprosił… ale twierdzi, że położył jej rękę na plecach i pochylił ją nad łóżkiem. Powiedziała, że ​​bała się odmówić raperowi… i jak twierdzi, ten że zgwałcił ją waginalnie i analnie.

Kobieta utrzymuje również, że była zastraszona i obawiała się o własne bezpieczeństwo, co miało uniemożliwić jej skuteczną obronę lub sprzeciw wobec działań rapera.

Kobieta zeznała także, że ​​Mystikal zmusił ją do przeszukania domu w poszukiwaniu rzekomo skradzionych pieniędzy, po czym zmusił ją do wysłania mu 150 dolarów za pośrednictwem aplikacji.

Skazanie w sprawie karnej

Mystikal przyznał się do winy w ramach ugody procesowej dotyczącej gwałtu trzeciego stopnia. W rezultacie został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Wyrok zakończył wieloletnie postępowanie karne, jednak nie zamknął wszystkich problemów prawnych artysty.

Warto podkreślić, że postępowanie cywilne funkcjonuje niezależnie od sprawy karnej. Oznacza to, że kobieta nadal może dochodzić odszkodowania za poniesione szkody oraz krzywdy, które – jak twierdzi – były skutkiem działań rapera.

Problemy prawne ciągną się za Mystikalem od lat

To nie pierwszy raz, gdy nazwisko Mystikala pojawia się w kontekście poważnych zarzutów. Artysta już wcześniej miał problemy z wymiarem sprawiedliwości, a jego historia obejmuje wcześniejsze wyroki i pobyty w więzieniu.