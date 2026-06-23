CGM

Mystikal skazany na 20 lat więzienia za gwałt. Przed czynem splunął ofierze w twarz i kazał się jej modlić

Szokujące oskarżenia zawarte w dokumentach

2026.06.23

opublikował:

Mystikal2ok

Według dokumentów przywoływanych przez amerykańskie media, kobieta oskarżająca rapera twierdzi, że podczas wizyty w jego domu w Prairieville w lipcu 2022 roku doszło do przemocy fizycznej i seksualnej. Powódka utrzymuje, że początkowo spotkanie przebiegało spokojnie, jednak sytuacja miała się gwałtownie zmienić po tym, jak Mystikal oskarżył ją o kradzież pieniędzy.

Kobieta twierdzi, że została zaatakowana fizycznie, a następnie zmuszona do rozebrania się. W pozwie opisano również szereg innych działań, które – według jej relacji – miały miejsce przed domniemanym gwałtem.

Szokujące oskarżenia zawarte w dokumentach

W pozwie znalazły się szczegółowe opisy wydarzeń, które według kobiety rozegrały się w domu rapera. Powódka twierdzi między innymi, że Mystikal splunął jej w twarz i oblał ją alkoholem. Jednym z najbardziej szokujących elementów relacji jest twierdzenie, że przed atakiem seksualnym mieli wspólnie się modlić. Raper kazał jej uklęknąć przy swoim łóżku – i on sam także uknęknął obok. Według relacji kobiety modlili się tak przez kilka minut. Kobieta zeznała, że ​​Mytikal  położył jej głowę na piersi i przeprosił… ale twierdzi, że położył jej rękę na plecach i pochylił ją nad łóżkiem. Powiedziała, że ​​bała się odmówić raperowi… i jak twierdzi, ten że zgwałcił ją waginalnie i analnie.

Kobieta utrzymuje również, że była zastraszona i obawiała się o własne bezpieczeństwo, co miało uniemożliwić jej skuteczną obronę lub sprzeciw wobec działań rapera.

Kobieta zeznała także, że ​​Mystikal zmusił ją do przeszukania domu w poszukiwaniu rzekomo skradzionych pieniędzy, po czym zmusił ją do wysłania mu 150 dolarów za pośrednictwem aplikacji.

Skazanie w sprawie karnej

Mystikal przyznał się do winy w ramach ugody procesowej dotyczącej gwałtu trzeciego stopnia. W rezultacie został skazany na 20 lat pozbawienia wolności. Wyrok zakończył wieloletnie postępowanie karne, jednak nie zamknął wszystkich problemów prawnych artysty.

Warto podkreślić, że postępowanie cywilne funkcjonuje niezależnie od sprawy karnej. Oznacza to, że kobieta nadal może dochodzić odszkodowania za poniesione szkody oraz krzywdy, które – jak twierdzi – były skutkiem działań rapera.

Problemy prawne ciągną się za Mystikalem od lat

To nie pierwszy raz, gdy nazwisko Mystikala pojawia się w kontekście poważnych zarzutów. Artysta już wcześniej miał problemy z wymiarem sprawiedliwości, a jego historia obejmuje wcześniejsze wyroki i pobyty w więzieniu.

Tagi


Popularne newsy

Kacper HTA Kali @piotr_tarasewicz
NEWS

Kacper HTA zaskoczył słowami o Kalim. Po latach konfliktu nie wyklucza pojednania

ok_Męskie Granie Orkiestra 2026 - materiały prasowe
NEWS

Spotify opublikował listę hitów lata 2026

Liam Payne Bear Grey
NEWS

8-letni syn Liama Payne’a odziedziczy 22 miliony funtów

Hailey Bieber Skims
NEWS

Żona Justina Biebera w seksownej sesji bielizny Kim Kardashian

IRON MAIDEN TARAS
NEWS

Iron Maiden wprowadzili strefę bez telefonów podczas koncertu w Paryżu. Powodem wyjątkowe nagranie

Olivier Tree Yt
NEWS

 Ciało Olivera Tree wróciło do USA po tragicznym wypadku śmigłowca

Madonna 2026 ig
NEWS

Madonna zdradza dlaczego nie powstała jej biografia. „Miałam ogromne życie, więc potrzebowałam ogromnego budżetu”

Polecane

CGM
Doda 2026 IG

Doda ujawniła stawki za reklamy na Instagramie. „Za rok biorę mi ...

Instagram to bardzo dochodowy biznes

42 minuty temu

CGM
_Nowy Zarząd ZAiKS-u_fot.Bartek-Muracki

Miłosz Bembinow ponownie na czele ZAiKS-u. Stowarzyszenie wybrało wład ...

Rekordowe wypłaty dla twórców

47 minut temu

CGM
bas-tajpan-b-and-w

W Dąbrowie Górniczej powstanie miejsce pamięci Bas Tajpana. Trwa zbiór ...

Wyjątkowa przestrzeń spotkań i refleksji

4 godziny temu

CGM
Jay-Z

Roc Nation i Jay-Z z ważnym zwycięstwem w sądzie. Kolejny zwrot w konf ...

Wyrok nie oznacza końca sprawy

5 godzin temu

CGM
Kylie Minogue fot. Ed Cooke

Quentin Tarantino i Kylie Minogue zagrają razem w nowym filmie. Zdjęci ...

Nieoczekiwany duet w nowej produkcji filmowej

5 godzin temu

CGM
blink 182 fot. Rory Kramer

Blink-182 ogłaszają nowe koncerty w Europie

Blink-182 rozszerzają trasę koncertową na 2027 rok

6 godzin temu