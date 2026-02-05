Męskie Granie 2026 oficjalnie ogłasza trasę. „Znajdziesz tu artystów, których znasz, ale też tych, których poznasz tego lata”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Męskie Granie 2026 coraz bliżej. Organizatorzy jednej z najważniejszych tras koncertowych w Polsce ujawnili właśnie szczegółowe rozpiski koncertów we wszystkich miastach festiwalowych. Choć do letnich występów pozostało jeszcze kilka miesięcy, ogłoszenie wywołało ogromne emocje wśród fanów.
17. edycja Męskiego Grania coraz bliżej
Przed nami 17. edycja Męskiego Grania, projektu, który od ponad 15 lat przyciąga pod sceny tysiące słuchaczy. Festiwal uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata w Polsce – obok Open’era, Pol’and’Rock Festival czy OFF Festivalu. Męskie Granie słynie z łączenia gatunków, promowania alternatywy i rocka oraz tworzenia unikatowych projektów artystycznych, które często nie mają szansy zaistnieć poza tą trasą.
Oficjalne ogłoszenie organizatorów
Szczegóły trasy Męskiego Grania 2026 pojawiły się w mediach społecznościowych wydarzenia. Organizatorzy zapowiedzieli różnorodny line-up oraz wyjątkowe kolaboracje artystyczne. Na oficjalnym profilu festiwalu czytamy:
„17. edycja trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie – znajdziesz tu artystów, których znasz, ale też tych, których poznasz tego lata. Wszyscy Ci, którzy będą celebrować razem z nami święto polskiej muzyki. Do zobaczenia pod sceną”.
Do jakich miast zawita Męskie Granie 2026?
Trasa Męskiego Grania 2026 obejmie sześć miast w różnych regionach Polski. Koncerty odbędą się w następujących terminach:
-
Żywiec – 26 i 27 czerwca
-
Poznań – 10 i 11 lipca
-
Gdańsk – 17 i 18 lipca
-
Wrocław – 31 lipca i 1 sierpnia
-
Kraków – 7 i 8 sierpnia
-
Warszawa – 21 i 22 sierpnia
Kolejny raz finał trasy zaplanowano w Warszawie, a nie – jak w początkowych latach istnienia projektu – w Żywcu.
Wyświetl ten post na Instagramie
Wyświetl ten post na Instagramie
Wyświetl ten post na Instagramie
div align=”center”>
Wyświetl ten post na Instagramie
Wyświetl ten post na Instagramie
Wyświetl ten post na Instagramie
Gwiazdy głównej sceny i projekty specjalne
Na głównej scenie Męskiego Grania 2026 wystąpią – w różnych konfiguracjach zależnych od miasta – m.in.:
Coma, Vito Bambino, Nosowska, Krzysztof Zalewski, Ralph Kaminski, Myslovitz, Wiktor Waligóra, The Cassino, Cinnamon Gum.
Nie zabraknie także wyjątkowych projektów specjalnych i hołdów dla legend polskiej muzyki, takich jak:
-
Grechuta Herbuta 2.0
-
Mrozu MTV Unplugged
-
Zakopower x Miuosh
-
Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz
-
„Byłeś serca biciem” – Tribute to Andrzej Zaucha
Scena Ż i muzyczne odkrycia
Scena Ż, znana z promowania młodszych i alternatywnych artystów, również zapowiada się imponująco. Wśród wykonawców znaleźli się m.in.:
Organek, Ofelia, Zalia, Wojciech Baranowski, Kuba i Kuba, Daria Ze Śląska, Hela, Metro, Lordofon, Nene Heroine, a także projekty specjalne: Król/Tyszkowski (Ewa Koc), Fisz i Emade: Pan Ef Pan Emade, Warszawskie Kombo Taneczne czy Edyta Bartosiewicz Solo Act.
Tajemnice finałów Męskiego Grania 2026
Tradycyjnie piątkowe wieczory zamknie projekt Męskie Granie Przedstawia, którego skład pozostaje na razie tajemnicą. Z kolei sobotnie finały uświetni Męskie Granie Orkiestra, również trzymana w ścisłym sekrecie.