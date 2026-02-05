Męskie Granie 2026 oficjalnie ogłasza trasę. „Znajdziesz tu artystów, których znasz, ale też tych, których poznasz tego lata”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Męskie Granie 2026 coraz bliżej. Organizatorzy jednej z najważniejszych tras koncertowych w Polsce ujawnili właśnie szczegółowe rozpiski koncertów we wszystkich miastach festiwalowych. Choć do letnich występów pozostało jeszcze kilka miesięcy, ogłoszenie wywołało ogromne emocje wśród fanów.

17. edycja Męskiego Grania coraz bliżej

Przed nami 17. edycja Męskiego Grania, projektu, który od ponad 15 lat przyciąga pod sceny tysiące słuchaczy. Festiwal uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata w Polsce – obok Open’era, Pol’and’Rock Festival czy OFF Festivalu. Męskie Granie słynie z łączenia gatunków, promowania alternatywy i rocka oraz tworzenia unikatowych projektów artystycznych, które często nie mają szansy zaistnieć poza tą trasą.

Oficjalne ogłoszenie organizatorów

Szczegóły trasy Męskiego Grania 2026 pojawiły się w mediach społecznościowych wydarzenia. Organizatorzy zapowiedzieli różnorodny line-up oraz wyjątkowe kolaboracje artystyczne. Na oficjalnym profilu festiwalu czytamy:

„17. edycja trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie – znajdziesz tu artystów, których znasz, ale też tych, których poznasz tego lata. Wszyscy Ci, którzy będą celebrować razem z nami święto polskiej muzyki. Do zobaczenia pod sceną”.

Do jakich miast zawita Męskie Granie 2026?

Trasa Męskiego Grania 2026 obejmie sześć miast w różnych regionach Polski. Koncerty odbędą się w następujących terminach:

Żywiec – 26 i 27 czerwca

Poznań – 10 i 11 lipca

Gdańsk – 17 i 18 lipca

Wrocław – 31 lipca i 1 sierpnia

Kraków – 7 i 8 sierpnia

Warszawa – 21 i 22 sierpnia

Kolejny raz finał trasy zaplanowano w Warszawie, a nie – jak w początkowych latach istnienia projektu – w Żywcu.