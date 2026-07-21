Maryla Rodowicz nie gryzła się w język. Tak oceniła występ Madonny podczas finału mundialu

Maryla Rodowicz od lat podkreśla, że jest wielką fanką sportu i regularnie śledzi najważniejsze wydarzenia piłkarskie. Nic więc dziwnego, że obejrzała również finał mistrzostw świata 2026. Choć mecz przyciągnął uwagę milionów kibiców, legenda polskiej muzyki nie ukrywa, że zarówno spotkanie, jak i widowiskowe Halftime Show pozostawiły u niej spory niedosyt.

Najwięcej emocji wzbudziła jej ocena występu Madonny, która była jedną z głównych gwiazd muzycznego show na MetLife Stadium.

Maryla Rodowicz o Madonnie: „Żaden występ”

Podczas pierwszego w historii finałów mundialu Halftime Show na scenie pojawiły się światowe gwiazdy, wśród nich Madonna, Shakira, Justin Bieber oraz członkowie BTS. Widowisko było szeroko komentowane w mediach i przez wielu fanów zostało uznane za historyczne.

Maryla Rodowicz miała jednak zupełnie inne zdanie. W rozmowie z „Super Expressem” skrytykowała przede wszystkim występ Madonny.

– „Jej występ to była dosłownie chwila. Jeździli autem po jakimś garażu pod sceną, a potem na sekundę wyszła na murawę. Żaden występ” – stwierdziła.

Finał mundialu rozczarował artystkę

Piosenkarka przyznała również, że sam finał mistrzostw świata nie spełnił jej oczekiwań. Choć wydarzenie zapowiadało się niezwykle widowiskowo, zarówno pod względem sportowym, jak i muzycznym, Rodowicz uważa, że całość pozostawiła po sobie niedosyt.

Jej zdaniem organizatorzy mogli lepiej wykorzystać potencjał największych światowych gwiazd zaproszonych do udziału w Halftime Show.

Historyczne widowisko podzieliło widzów

Tegoroczny finał mistrzostw świata przeszedł do historii jako pierwszy z rozbudowanym koncertem w przerwie meczu. Na scenie wystąpili m.in. Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Robbie Williams, Laura Pausini i Nicole Scherzinger.

Choć wielu widzów zachwycało się rozmachem produkcji, nie zabrakło również krytycznych opinii. Wcześniej niezadowolenia z koncertu nie ukrywał także były reprezentant Anglii Wayne Rooney, który również negatywnie ocenił muzyczne widowisko.

Maryla Rodowicz od lat interesuje się sportem

Maryla Rodowicz wielokrotnie podkreślała, że sport jest jedną z jej największych pasji. Regularnie ogląda najważniejsze wydarzenia piłkarskie i tenisowe, dlatego finał mundialu był dla niej obowiązkową pozycją.

Tym razem jednak ani poziom sportowej rywalizacji, ani występy największych gwiazd muzyki nie przekonały artystki, która nie miała problemu z wyrażeniem swojej szczerej opinii.