Martwa 15-latka znaleziona w samochodzie d4vd była w ciąży? Akt zgonu rozwiewa wszelkie wątpliwości

Wokół tragicznej śmierci Celeste Rivas narosło wiele spekulacji, w tym dotyczących domniemanej ciąży nastolatki. Jak wynika z aktu zgonu wydanego przez Los Angeles County Medical Examiner, Rivas nie była w ciąży ani w chwili śmierci, ani w ciągu ostatniego roku.
To potwierdzenie obala internetowe plotki, które rozprzestrzeniały się od momentu ujawnienia sprawy.
Niewyjaśniona przyczyna śmierci
Ciało Rivas zostało znalezione 8 września 2025 roku w bagażniku porzuconego Tesli w Hollywood Hills. Samochód był zarejestrowany na muzyka D4vd i stał opuszczony przez kilka tygodni.
Lekarz sądowy przeprowadził sekcję zwłok, jednak przyczyna i okoliczności śmierci zostały odroczone – konieczne są dalsze badania toksykologiczne.
Śledztwo w sprawie Celeste Rivas
Kapitan Scot Williams z LAPD w rozmowie z TMZ podkreślił, że ustalenie, czy doszło do przestępstwa, jest kluczowe dla dalszego śledztwa. Dopóki nie ma wyników badań, detektywi nie mogą oficjalnie zakwalifikować sprawy jako zabójstwo.
W specjalnym komunikacie wydanym przez Robbery-Homicide Division LAPD zaznaczono:
„Wciąż nie jest jasne, czy istnieje odpowiedzialność karna wykraczająca poza ukrycie ciała. RHD dokładnie analizuje każdy aspekt tej sprawy, aby odkryć prawdę i zapewnić sprawiedliwość Celeste Rivas Hernandez i jej rodzinie.”