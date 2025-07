Małpa o spustoszeniu, jakie wywołało u niego palenie marihuany

fot. mat. pras.

Rap i marihuana przez lata szły w pewnym sensie w parze. Raperzy nawijali o ziole wychwalali je, byli jego konsumentami. Dziś część nadal pozostaje mu wierna, inni przerzucili się na inne używki, jeszcze inni są całkowicie czyści.

Małpa od lat nie pali, ale skutki odczuwa do dziś

W podcaście Przemysława Górczyka toruński raper podejmuje wątek szkód, jakie marihuana wyrządziła w jego organizmie. Artysta od kilku lat nie pali, ale skutki odczuwa do dziś.

– U mnie minęło sześć lat i jestem pewny, że mój mózg nie wrócił jeszcze do właściwej formy. Nadal mam wielkie problemy z pamięcią. Jak jarałem trawę, to nie pamiętałem niczego. Nie pamiętałem, co robiłem pięć minut temu. (…) Czuję pewien dyskomfort, kiedy lobby marihuanowe stara się ukrywać fakty, że ona może jednak mieć destrukcyjny wpływ – stwierdził Małpa.

Dropuje podcast z Łukaszem „Małpą” Małkiewiczem. Mówimy o tym, jak wygląda życie po rzuceniu jarania, jak raper radzi sobie z policją, dlaczego ludzie na siłę szukają relacji z innymi, czy jesteśmy daleko od ludzi, którzy są blisko i innych. Zapraszam!https://t.co/ozSR22GQql pic.twitter.com/fINAspe0Xi — Przemysław Górczyk (@AwGorczyk) July 13, 2025