Małpa o pracy nad jednym z utworów z nowej płyty: „Było we mnie sporo niepewności”

fot. mat. pras.

Wśród fanów Małpy nie brak opinii, że wydane w czerwcu „Święte słowa” to materiał lepszy od słynnych „Kilku numerów o czymś”. Czy rzeczywiście tak jest – to zweryfikuje historia. Nowy krążek torunianina jest jeszcze bardzo świeżym, choć nie da się ukryć, że również niezmiernie udanym wydawnictwem. Jednym z wyróżniających się na nim utworów jest trzeci w zestawie „Maluję twój obraz”. Raper zdradził, że to jedna z pierwszych piosenek, które powstały z myślą o „Świętych słowach”.

Dwie wersje „Maluję twój obraz”

– Napisałem ten numer jako jeden z pierwszych na płytę, jeszcze przed premierą „Bóg nie gra w kości, gdy moja żona była w ciąży, a ja z jednej strony nie mogłem się doczekać narodzin Marysi, a z drugiej było we mnie sporo niepewności i obaw o to, czy będzie zdrowa oraz o to, czy poradzę sobie w tej nowej dla mnie roli.

Nagrałem go na dwóch bitach. Pierwszą wersję macie na EP-ce, którą dostaliście ode mnie w preorderze, druga weszła na album. Na końcu numeru umieściłem oryginalne nagranie z powodu mojej córki. Chciałem, byśmy mieli pamiątkę, dlatego nagrałem cały, kilkugodzinny poród na dyktafonie.

Regularnie wracam do tego nagrania, a jego kulminacyjnym momentem podzieliłem się z Wami – napisał w stories na Instagramie raper.

Przy okazji – Małpa ma dobrą wiadomość dla fanów, czekających na preorder winylowego wydania „Świętych słów”. Przedsprzedaż ruszy już w czwartek.

Tymczasem przypominamy „Maluję twój obraz”.