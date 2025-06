Małpa: „Nie gram kogoś, kim nie jestem, by wyjść lepiej na obrazku”

fot. mat. pras.

Małpa prezentuje trzeci singiel zapowiadający jego najnowszy album. Utwór zatytułowany „Dla kontrastu” to mocny, aksjologiczny manifest, w którym artysta konsekwentnie prezentuje swoją niezależną i nonkonformistyczną postawę – cechującą jego twórczość od debiutu aż po dziś dzień. W warstwie lirycznej Małpa nie unika ważnych tematów, stawiając pytania o wartości, autentyczność i granice kompromisu we współczesnym świecie. To utwór, który pokazuje kierunek, w jakim zmierza nowy materiał i daje przedsmak jego atmosfery.

Opowieść o byciu raperem, partnerem i ojcem

„Dla kontrastu” znajdzie się na „Świętych słowach – piątym solowym krążku Małpy. Album jest rymowaną opowieścią o byciu raperem, partnerem i ojcem. Producentem całości jest Steve Nash.

Premiera płyty „Święte słowa” już 27 czerwca. Kolekcjonerskie wydanie albumu można zamawiać w preorderze na stronie www.malpa.store. Pakiet preorderowy zawiera album, dodatkowy dysk z alternatywnymi wersjami utworów oraz bonusowym kawałkiem, wlepki i autograf. Premiera już 27 czerwca.