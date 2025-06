Małpa: „Chcę być alfą i omegą w świecie, w którym jakieś p***y w kółko powtarzają, że daleko mi do sigmy”

fot. mat. pras.

To już ostatnia prosta przed premierą nowego albumu Małpy. Krążek zatytułowany „Święte słowa” trafi na rynek w przyszły piątek. Póki co artysta zaprezentował ostatni przedpremierowy singiel zatytułowany „Preferuję prosty przekaz”. Dotychczas było tak, że single Małpy ukazywały się wraz z teledyskami, ale tym razem torunianin informuje, że na klip trzeba będzie poczekać do poniedziałku.

„Szybko zmonetyzowałem talent, bo choć grałem to dla sztuki, to nigdy nie za frajer” – nawija w nowym numerze Małpa, deklarując, że „choć nie wie, co go czeka, wie, że nigdy nie będzie grał do kotleta”. „Chcę być alfą i omegą w świecie, w którym jakieś p***y w kółko powtarzają, że daleko mi do sigmy” – stwierdza Małpa.

„Święte słowa” już za tydzień

Kolekcjonerskie wydanie albumu „Święte słowa” można zamawiać w preorderze na stronie www.malpa.store. Pakiet preorderowy zawiera album, dodatkowy dysk z alternatywnymi wersjami utworów oraz bonusowym kawałkiem, wlepki i autograf. Producentem całości jest Steve Nash. Premiera już 27 czerwca.