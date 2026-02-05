Maja Koman o tym, co ludzkie, zmysłowe i niejednoznaczne. Nowy album „Ludzkie Zwierzę”

Maja Koman – artystka znana z bezkompromisowych tekstów, oryginalnych teledysków i ciągłego eksperymentowania z brzmieniem – prezentuje swój piąty album studyjny „Ludzkie Zwierzę”. Nowa płyta ukazała się 4 lutego 2026 roku i stanowi kolejny, wyraźny krok w artystycznej ewolucji twórczyni.

„Ludzkie Zwierzę” – dojrzały etap twórczości Mai Koman

Nowy album to muzyczna i emocjonalna opowieść o kondycji człowieka we współczesnym świecie. Teksty prowokują do refleksji, dotykają tematów osobistych doświadczeń, emocji oraz relacji międzyludzkich. To płyta, która nie daje prostych odpowiedzi i świadomie operuje niejednoznacznością.

„Ludzkie Zwierzę” pokazuje artystkę w pełni świadomą swojego języka artystycznego – zarówno pod względem lirycznym, jak i aranżacyjnym.

Brzmieniowa mozaika i eksperyment z gatunkami

Na albumie słychać charakterystyczne dla Mai Koman łączenie różnych estetyk i gatunków muzycznych. Surowa elektronika przeplata się z melancholią smyczków, elementami jazzu, folkowymi wokalami oraz subtelnymi, szeptanymi partiami wokalnymi. Dzięki temu płyta tworzy bogatą, wielowarstwową paletę dźwięków, która przyciąga uwagę i angażuje słuchacza.

Osiem utworów, jedna spójna opowieść

Album „Ludzkie Zwierzę” składa się z ośmiu utworów, które mimo stylistycznej różnorodności tworzą spójną i przemyślaną całość. Każda kompozycja jest kolejnym elementem większej narracji, a głos Mai Koman ponownie staje się nośnikiem opowieści o tym, co ludzkie, zmysłowe i niejednoznaczne – dokładnie tak, jak sugeruje tytuł płyty.