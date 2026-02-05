CGM

Maja Koman o tym, co ludzkie, zmysłowe i niejednoznaczne. Nowy album „Ludzkie Zwierzę”

Brzmieniowa mozaika i eksperyment z gatunkami

2026.02.05

opublikował:

Maja Koman o tym, co ludzkie, zmysłowe i niejednoznaczne. Nowy album „Ludzkie Zwierzę”

Maja Koman – artystka znana z bezkompromisowych tekstów, oryginalnych teledysków i ciągłego eksperymentowania z brzmieniem – prezentuje swój piąty album studyjny „Ludzkie Zwierzę”. Nowa płyta ukazała się 4 lutego 2026 roku i stanowi kolejny, wyraźny krok w artystycznej ewolucji twórczyni.

„Ludzkie Zwierzę” – dojrzały etap twórczości Mai Koman

Nowy album to muzyczna i emocjonalna opowieść o kondycji człowieka we współczesnym świecie. Teksty prowokują do refleksji, dotykają tematów osobistych doświadczeń, emocji oraz relacji międzyludzkich. To płyta, która nie daje prostych odpowiedzi i świadomie operuje niejednoznacznością.

„Ludzkie Zwierzę” pokazuje artystkę w pełni świadomą swojego języka artystycznego – zarówno pod względem lirycznym, jak i aranżacyjnym.

Brzmieniowa mozaika i eksperyment z gatunkami

Na albumie słychać charakterystyczne dla Mai Koman łączenie różnych estetyk i gatunków muzycznych. Surowa elektronika przeplata się z melancholią smyczków, elementami jazzu, folkowymi wokalami oraz subtelnymi, szeptanymi partiami wokalnymi. Dzięki temu płyta tworzy bogatą, wielowarstwową paletę dźwięków, która przyciąga uwagę i angażuje słuchacza.

Osiem utworów, jedna spójna opowieść

Album „Ludzkie Zwierzę” składa się z ośmiu utworów, które mimo stylistycznej różnorodności tworzą spójną i przemyślaną całość. Każda kompozycja jest kolejnym elementem większej narracji, a głos Mai Koman ponownie staje się nośnikiem opowieści o tym, co ludzkie, zmysłowe i niejednoznaczne – dokładnie tak, jak sugeruje tytuł płyty.

Tagi


Popularne newsy

Maleńczuk ze sceny w Zamościu: „Czołem Pisiory! Wiem, że tak naprawdę jesteście porządnymi ludźmi, tylko presja społeczeństwa i otoczenia wpływa na to, jak głosujecie”
NEWS

Maleńczuk ze sceny w Zamościu: „Czołem Pisiory! Wiem, że tak naprawdę jesteście porządnymi ludźmi, tylko presja społeczeństwa i otoczenia wpływa na to, jak głosujecie”

Nie żyje Damian Chatys. 26-letni raper i youtuber popełnił samobojstwo w szpitalu psychiatrycznym
NEWS

Nie żyje Damian Chatys. 26-letni raper i youtuber popełnił samobojstwo w szpitalu psychiatrycznym

Mandaryna o „nocowance” z Wieniawą: To absurdalne, że musi się tłumaczyć z tego, że nie zaprasza nikogo na „jedną noc”
NEWS

Mandaryna o „nocowance” z Wieniawą: To absurdalne, że musi się tłumaczyć z tego, że nie zaprasza nikogo na „jedną noc”

Honorata Skarbek zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. „Pomódlcie się za mnie”
NEWS

Honorata Skarbek zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. „Pomódlcie się za mnie”

100 milionów Blanki. Spektakularny sukces eurowizyjnego hitu
NEWS

100 milionów Blanki. Spektakularny sukces eurowizyjnego hitu

Męskie Granie 2026 oficjalnie ogłasza trasę. „Znajdziesz tu artystów, których znasz, ale też tych, których poznasz tego lata”
NEWS

Męskie Granie 2026 oficjalnie ogłasza trasę. „Znajdziesz tu artystów, których znasz, ale też tych, których poznasz tego lata”

Malik Montana: „To nie rap, bo raperzy to pi*dy, to styl życia chłopaków z ulicy”
NEWS

Malik Montana: „To nie rap, bo raperzy to pi*dy, to styl życia chłopaków z ulicy”

Polecane

CGM
Jay-Z gratuluje Kendrickowi Lamarowi pobicia swojego rekordu

Jay-Z gratuluje Kendrickowi Lamarowi pobicia swojego rekordu

Dominacja Kendricka Lamara podczas 68. Grammy

2 godziny temu

CGM
Finneas broni Billie Eilish po krytyce ICE na Grammy 2026

Finneas broni Billie Eilish po krytyce ICE na Grammy 2026

"Widzimy wasze nazwiska w aktach Epsteina”

2 godziny temu

CGM
Chris Brown oskarżany o wstrzymywanie tantiem za dwa hity

Chris Brown oskarżany o wstrzymywanie tantiem za dwa hity

Pozew został złożony przez Steve’a Chokpelle’a

2 godziny temu

CGM
Harry Styles ogłosił wyjątkowy koncert w Manchesterze. Bilety na jedyny w swoim rodzaju występ kosztują 20 funtów

Harry Styles ogłosił wyjątkowy koncert w Manchesterze. Bilety na jedyn ...

Niesamowita okazji dla fanów Harry'ego

2 godziny temu

FOTO
Deftones wystąpili w Łodzi. Sprawdź naszą fotorelację z tego koncertu

Deftones wystąpili w Łodzi. Sprawdź naszą fotorelację z tego koncertu

W roli supportów wystąpili Denzel Curry i Drug Church

3 godziny temu

CGM
Lisa z BLACKPINK w czarnym bikini na śniegu

Lisa z BLACKPINK w czarnym bikini na śniegu

Share Tweet Lisa z BLACKPINK przyciągnęła uwagę fanów podczas wyjątkowej

3 godziny temu