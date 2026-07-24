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Lil Wayne wspomina pobyt w więzieniu. „W ochronnej części zakładu umieszczono mnie wbrew mojej woli”

Raper opowiedział o trudnych doświadczeniach zza krat

2026.07.24

opublikował:

Lil Wayne

foto: mat. pras.

Lil Wayne wrócił wspomnieniami do jednego z najważniejszych i najbardziej przełomowych momentów w swojej karierze. Raper opowiedział o pobycie w więzieniu Rikers Island oraz o tym, dlaczego został umieszczony w specjalnej ochronnej części zakładu karnego.

Artysta, który w tamtym okresie znajdował się u szczytu popularności i aktywnie wspierał rozwój karier takich gwiazd jak Drake i Nicki Minaj, został skazany na rok pozbawienia wolności za przestępstwo związane z posiadaniem broni.

Raper trafił do ochronnego oddziału bez własnej decyzji

Podczas występu w programie „Friends Keep Secrets” Lil Wayne zdradził szczegóły dotyczące swojego pobytu w Rikers Island. Wiele osób zastanawiało się, czy raper sam zdecydował się na pobyt w tzw. protective custody, czyli specjalnym oddziale ochronnym.

Lil Wayne wyjaśnił jednak, że nie była to jego decyzja. Jak przyznał, został tam skierowany przez władze więzienia i nie miał możliwości wyboru.

Raper podkreślił, że przebywał z dala od większości osadzonych, ponieważ jego status znanej osoby wymagał dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Sława wpłynęła na warunki odbywania kary

Lil Wayne uważa, że jego rozpoznawalność była głównym powodem umieszczenia go w ochronnym oddziale. W momencie odbywania kary był już jedną z największych gwiazd hip-hopu, co mogło zwiększać ryzyko zagrożeń podczas pobytu w więzieniu.

Artysta zaznaczył jednak, że jego sytuacja różniła się od przypadków osób odbywających znacznie dłuższe wyroki. Przypomniał, że jego kara wynosiła rok pozbawienia wolności.

Pobyt na Rikers Island stał się częścią historii Lil Wayne’a

Doświadczenia z więzienia miały duży wpływ na życie i twórczość rapera. Lil Wayne opisał ten okres również w swojej autobiograficznej książce, w której przedstawił wydarzenia związane z pobytem za kratami.

Okres spędzony w Rikers Island często jest wymieniany jako jeden z najbardziej znaczących momentów w jego karierze, ponieważ przypadł na czas ogromnych zmian w świecie hip-hopu.

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