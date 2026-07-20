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Liam Gallagher zaskoczył opinią o Justinie Bieberze. „Justin rządzi”

Justin Bieber zachwycił podczas finału MŚ 2026

2026.07.20

opublikował:

Oasis press 2024

fot. facebook / @OasisOfficial

Występ Justina Biebera podczas finału Mistrzostw Świata FIFA 2026 spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno wśród kibiców, jak i fanów muzyki. Kanadyjski gwiazdor zaprezentował akustyczną wersję utworu „Everything Hallelujah” podczas historycznego koncertu w przerwie meczu na MetLife Stadium.

Emocjonalny, minimalistyczny występ wyróżniał się na tle pełnego efektów specjalnych widowiska i szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów całego wydarzenia.

Liam Gallagher zaskoczył fanów

Jedną z najbardziej niespodziewanych reakcji po koncercie opublikował Liam Gallagher. Były wokalista Oasis, który rzadko publicznie chwali współczesnych artystów pop, zamieścił krótki wpis w serwisie X.

„Justin rules.”

Te dwa słowa wystarczyły, by wywołać poruszenie w mediach społecznościowych. Wielu internautów zwróciło uwagę, że Gallagher i Bieber reprezentują zupełnie różne muzyczne światy, dlatego publiczna pochwała ze strony brytyjskiego rockmana była dużym zaskoczeniem.

Gwiazdy światowej muzyki na jednej scenie

Koncert w przerwie finału MŚ 2026 był jednym z największych muzycznych wydarzeń w historii mundialu. Obok Justina Biebera na scenie wystąpili również Madonna, Shakira, BTS, Robbie Williams, Burna Boy, a także bohaterowie The Muppets.

Widowisko trwało ponad 27 minut i przyciągnęło uwagę milionów widzów na całym świecie. Organizatorzy postawili na połączenie największych gwiazd muzyki pop, rocka i K-popu z efektowną oprawą wizualną.

Akustyczny występ zdobył uznanie

Podczas gdy większość artystów postawiła na dynamiczne układy taneczne i spektakularne efekty specjalne, Justin Bieber zdecydował się na bardziej kameralny występ. Wykonując akustyczną wersję „Everything Hallelujah”, skupił uwagę publiczności przede wszystkim na swoim wokalu i emocjonalnym przekazie.

To właśnie ten prosty, intymny charakter występu został doceniony przez wielu fanów oraz komentatorów. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele opinii wskazujących, że był to jeden z najbardziej poruszających momentów całego koncertu.

Występ Biebera podbił internet

Komentarz Liama Gallaghera tylko zwiększył zainteresowanie występem Justina Biebera. Fani obu artystów licznie komentowali wpis muzyka, podkreślając, że tak jednoznaczna pochwała ze strony legendy brytyjskiego rocka nie zdarza się często.

Finał Mistrzostw Świata FIFA 2026 pokazał, że muzyka potrafi połączyć artystów reprezentujących zupełnie odmienne gatunki i pokolenia, a występ Justina Biebera stał się jednym z najgłośniej komentowanych elementów całego widowiska.

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