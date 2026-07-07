CGM

Lauren Bennett nie żyje. Wokalistka znana z hitu LMFAO „Party Rock Anthem” miała 37 lat

Wokalistka była członkinią zespołu G.R.L.

2026.07.07

opublikował:

Lauren Bennett IG

Lauren Bennett, brytyjska wokalistka znana między innymi z udziału w światowym przeboju LMFAO „Party Rock Anthem”, zmarła w wieku 37 lat. Informację o śmierci artystki przekazał jej były zespół G.R.L., który pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

 

Zmarła Lauren Bennett. Muzyczny świat żegna gwiazdę „Party Rock Anthem”

Wiadomość o śmierci Lauren Bennett pojawiła się 6 lipca 2026 roku. Członkinie grupy G.R.L. poinformowały fanów o odejściu wokalistki, podkreślając, że jej strata jest dla nich ogromnym ciosem.

„Nasze serca są złamane” – przekazał zespół, wspominając Lauren jako osobę pełną miłości, energii i radości. Artystka została określona jako ktoś, kto na zawsze pozostanie ważną częścią życia swoich bliskich i fanów.

Lauren Bennett – kariera muzyczna i droga do światowej sławy

Lauren Bennett rozpoczęła profesjonalną karierę muzyczną, gdy miała zaledwie 18 lat. W 2007 roku została członkinią zespołu Paradiso Girls, który zdobył popularność dzięki utworowi „Patron Tequila” wydanemu w 2009 roku.

Następnie wokalistka rozpoczęła karierę solową i współpracowała z wieloma znanymi artystami, w tym z CeeLo Greenem oraz will.i.amem. Największy przełom w jej karierze nastąpił w 2011 roku.

Lauren Bennett i LMFAO. Sukces dzięki „Party Rock Anthem”

Lauren Bennett zdobyła międzynarodową popularność dzięki udziałowi w utworze LMFAO „Party Rock Anthem”. Piosenka wydana w 2011 roku stała się jednym z największych hitów dekady, zdobywając pierwsze miejsca na listach przebojów na całym świecie.

Teledysk i charakterystyczny taneczny styl utworu sprawiły, że „Party Rock Anthem” stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubowych przebojów początku lat 2010.

Wokalistka była członkinią zespołu G.R.L.

Po sukcesie z LMFAO Lauren Bennett dołączyła do żeńskiej grupy G.R.L. Zespół wydał popularne utwory, takie jak „Vacation” oraz „Lighthouse”.

Historia grupy była jednak naznaczona tragedią. Jedna z członkiń G.R.L., Simone Battle, zmarła w 2014 roku podczas początkowego okresu największej popularności zespołu.

Po rozwiązaniu G.R.L. w 2015 roku Lauren Bennett kontynuowała działalność muzyczną. Wydała między innymi singiel „Hurricane”, który poruszał temat zdrowia psychicznego i osobistych doświadczeń artystki.

Prywatny pogrzeb Lauren Bennett w Londynie

Bliscy Lauren Bennett pożegnali ją podczas prywatnej ceremonii w Londynie. W uroczystości uczestniczyli członkowie rodziny, przyjaciele oraz byłe koleżanki z zespołów Paradiso Girls i G.R.L.

Podczas wspomnienia o artystce goście zostawiali osobiste wiadomości na balonach, które następnie zostały wypuszczone w niebo jako symboliczny gest pożegnania.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

Tagi


Popularne newsy

Popek Gromda Insta
NEWS

Natan Marcoń ujawnił za jaką sumę Popek sprzedał swojego Instagrama. Suma zaskakuje

_Zara Larsson Opener 010726 foto @piotr_tarasewicz @cgm
NEWS

Poznaliśmy datę przyszłorocnej eydcji Open’era. Przez ostatnie cztery dni na festiwalu bawiło się 230 tysięcy osób

Taylor Swift 2025 IGGG
NEWS

Wyciekło nagranie ze ślubu Taylor Swift. Fani nie kryją zaskoczenia

Pudzian Band
NEWS

Brat Pudziana przerobił hit Zbigniewa Wodeckiego. „Chałupy Welcome To” w wersji disco polo już w sieci

50Cent 2025
NEWS

50 Cent drwi z Diddy’ego. Odniósł się do plotek o ułaskawieniu przez Donalda Trumpa

Taylor Swift IG 2025
NEWS

Media ujawniają kolejne szczegóły ślubu Taylor Swift. Adam Sandler miał poprowadzić ceremonię

Paul Mccartney
NEWS

Paul McCartney miał zagrać kultowy hit The Beatles na ślubie Taylor Swift. Nie robił tego od 1964 roku

Polecane

CGM
The Rolling Stones press

Keith Richards krytycznie o sytuacji w USA. Gitarzysta The Rolling Sto ...

The Rolling Stones od lat spierają się z Donaldem Trumpem

49 minut temu

CGM
Harry Styles 2026 ig

Rekord Guinnessa Harry’ego Stylesa oficjalnie potwierdzony

Gwiazdor oficjalnie przeszedł do historii

2 godziny temu

CGM
Duffy

Duffy wróciła na scenę po 15 latach. Pierwszy raz od czasu jak została ...

Emocjonalny koncert i zapowiedź nowej muzyki

2 godziny temu

CGM
Oasis press 2024

Oasis szykują wielki powrót w 2027 roku? W planach rekordowa rezydencj ...

Trasa Oasis po Europie coraz bardziej prawdopodobna

3 godziny temu

CGM
Fabijanski w Cooltura Okopowa

Sebastian Fabijański poruszył temat depresji. „Nadzieja zawsze s ...

Poruszające przesłanie do fanów

3 godziny temu

CGM
Robbie_Williams_Foto_P_Tarasewicz_-66

Robbie Williams zaskoczył fanów. Zaśpiewał kultowe „Angels&#8221 ...

Spontaniczny występ miał miejsce tuż przed koncertem Robbiego

10 godzin temu