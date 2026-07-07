Lauren Bennett nie żyje. Wokalistka znana z hitu LMFAO „Party Rock Anthem” miała 37 lat

Lauren Bennett, brytyjska wokalistka znana między innymi z udziału w światowym przeboju LMFAO „Party Rock Anthem”, zmarła w wieku 37 lat. Informację o śmierci artystki przekazał jej były zespół G.R.L., który pożegnał ją wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych.
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Zmarła Lauren Bennett. Muzyczny świat żegna gwiazdę „Party Rock Anthem”
Wiadomość o śmierci Lauren Bennett pojawiła się 6 lipca 2026 roku. Członkinie grupy G.R.L. poinformowały fanów o odejściu wokalistki, podkreślając, że jej strata jest dla nich ogromnym ciosem.
„Nasze serca są złamane” – przekazał zespół, wspominając Lauren jako osobę pełną miłości, energii i radości. Artystka została określona jako ktoś, kto na zawsze pozostanie ważną częścią życia swoich bliskich i fanów.
Lauren Bennett – kariera muzyczna i droga do światowej sławy
Lauren Bennett rozpoczęła profesjonalną karierę muzyczną, gdy miała zaledwie 18 lat. W 2007 roku została członkinią zespołu Paradiso Girls, który zdobył popularność dzięki utworowi „Patron Tequila” wydanemu w 2009 roku.
Następnie wokalistka rozpoczęła karierę solową i współpracowała z wieloma znanymi artystami, w tym z CeeLo Greenem oraz will.i.amem. Największy przełom w jej karierze nastąpił w 2011 roku.
Lauren Bennett i LMFAO. Sukces dzięki „Party Rock Anthem”
Lauren Bennett zdobyła międzynarodową popularność dzięki udziałowi w utworze LMFAO „Party Rock Anthem”. Piosenka wydana w 2011 roku stała się jednym z największych hitów dekady, zdobywając pierwsze miejsca na listach przebojów na całym świecie.
Teledysk i charakterystyczny taneczny styl utworu sprawiły, że „Party Rock Anthem” stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubowych przebojów początku lat 2010.
Wokalistka była członkinią zespołu G.R.L.
Po sukcesie z LMFAO Lauren Bennett dołączyła do żeńskiej grupy G.R.L. Zespół wydał popularne utwory, takie jak „Vacation” oraz „Lighthouse”.
Historia grupy była jednak naznaczona tragedią. Jedna z członkiń G.R.L., Simone Battle, zmarła w 2014 roku podczas początkowego okresu największej popularności zespołu.
Po rozwiązaniu G.R.L. w 2015 roku Lauren Bennett kontynuowała działalność muzyczną. Wydała między innymi singiel „Hurricane”, który poruszał temat zdrowia psychicznego i osobistych doświadczeń artystki.
Prywatny pogrzeb Lauren Bennett w Londynie
Bliscy Lauren Bennett pożegnali ją podczas prywatnej ceremonii w Londynie. W uroczystości uczestniczyli członkowie rodziny, przyjaciele oraz byłe koleżanki z zespołów Paradiso Girls i G.R.L.
Podczas wspomnienia o artystce goście zostawiali osobiste wiadomości na balonach, które następnie zostały wypuszczone w niebo jako symboliczny gest pożegnania.
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