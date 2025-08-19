Kylie Minogue komentuje porównania do Taylor Swift i albumu „The Life Of A Showgirl”

Kylie Minogue jako „Showgirl” na długo przed Taylor

Kylie Minogue odniosła się do porównań między swoją słynną trasą koncertową „Showgirl: The Greatest Hits” (2005–2006) a nadchodzącym albumem Taylor Swift „The Life Of A Showgirl”.

Po ogłoszeniu przez Swift daty premiery i tracklisty jej 12. albumu studyjnego, fani Kylie zaczęli dzielić się wspomnieniami z jej kultowej trasy Showgirl. Trasa z 2005 roku prezentowała największe hity Minogue, a sama artystka występowała w kostiumach inspirowanych stylem burleski. Tour został przerwany, gdy Kylie zdiagnozowano raka piersi, ale po powrocie do zdrowia kontynuowała koncerty w 2006 roku.

Kylie podzieliła się archiwalnymi zdjęciami z trasy na swoich profilach społecznościowych, dodając:

„Kiedy wszyscy twoi przyjaciele zaczynają przesyłać ci wspomnienia z Showgirl!!! 😳🥺🙃 Awww.”

„Showgirl life” i szacunek dla Taylor Swift

Minogue podkreśliła wielowymiarowość życia showgirl, okazując szacunek Taylor Swift:

„Showgirl life to coś więcej niż pióra i blask. 💖 Szacunek i podziw dla wszystkich moich ciężko pracujących Showgirls 😘.”

Taylor Swift i album „The Life Of A Showgirl”

Jak ujawniono w podcaście New Heights, album Taylor Swift opowiada o kulisach jej rekordowej trasy Eras Tour. Materiał nagrywany był między koncertami podczas europejskiej części tournée.

Swift tłumaczy:

„To, co działo się za kulisami w moim wnętrzu podczas tej trasy, było tak pełne energii i życia. Album odzwierciedla moją najbardziej radosną, dziką i dramatyczną stronę.”

Album „The Life Of A Showgirl” ukaże się 3 października 2025 i będzie różnił się od poprzedniego wydawnictwa Swift – „The Tortured Poets Department” (2024) – tym, że nie będzie zawierał dodatkowych utworów.

Fani mogą również zamawiać limitowane edycje deluxe albumu na CD, z unikatową grafiką, bookletami, photocards i innymi dodatkami. Tracklista pozostaje niezmieniona – tylko 12 utworów.