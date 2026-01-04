CGM

Krzysztof Cugowski padł ofiarą oszustwa w sieci. Wokalista namawia do korzystania z pseudomedycyny, ale to deepfake

Wokalista zapowiedział podjęcie kroków prawnych

2026.01.04

opublikował:

Krzysztof Cugowski padł ofiarą oszustwa w sieci. Wokalista namawia do korzystania z pseudomedycyny, ale to deepfake

fot. Jacek Poremba

W sieci pojawiły się fałszywe spoty reklamowe, w których Krzysztof Cugowski miał opowiadać o rzekomych problemach zdrowotnych i cudownym ozdrowieniu dzięki „pomocy” Jerzego Zięby. Okazało się, że ktoś bezprawnie wykorzystał wizerunek wokalisty, tworząc deepfake – czyli sztucznie wygenerowane filmy i głos.

Fałszywe reklamy i sztuczny wizerunek

W fałszywym spocie Cugowski miał rzekomo mówić:

„Wolę iść do więzienia niż pozwolić im okaleczać ludzi. Mam 75 lat i gdyby nie doktor Jerzy, to byłbym albo niewidomy, albo straciłbym nogę, albo już leżałbym w ziemi”.

Reklamy pojawiły się głównie w mediach społecznościowych i miały na celu promowanie pseudomedycyny. W podobny sposób wykorzystano także wizerunek dziennikarki Danuty Holeckiej.

Reakcja Cugowskiego – ostrzeżenie i kroki prawne

Krzysztof Cugowski nie pozostał obojętny i wydał oficjalne oświadczenie, w którym ostrzega fanów:

„Od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych pojawiają się filmy wykorzystujące mój wizerunek, w których mam rzekomo wspierać pseudomedycynę. Nie dajcie się nabrać, to deepfake. Podjęliśmy już kroki mające doprowadzić do usunięcia tych materiałów.”

Wokalista zapowiedział również podjęcie kroków prawnych, które mają na celu usunięcie wprowadzających w błąd materiałów z internetu.

Tagi


Popularne newsy

Roksana Węgiel o ślubie Viki Gabor: „Widać, że się pogubiła (…) Mam nadzieję, że jest szczęśliwa”
NEWS

Roksana Węgiel o ślubie Viki Gabor: „Widać, że się pogubiła (…) Mam nadzieję, że jest szczęśliwa”

Petycja o deportację Nicki Minaj zyskała ponad 120 tysięcy podpisów
NEWS

Petycja o deportację Nicki Minaj zyskała ponad 120 tysięcy podpisów

Mandaryna wskazała najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu. To ikona polskiej piosenki
NEWS

Mandaryna wskazała najmniej sympatyczną osobę z show-biznesu. To ikona polskiej piosenki

30 milionów odtworzeń w tydzień. Taco Hemingway dominuje na Spotify
NEWS

30 milionów odtworzeń w tydzień. Taco Hemingway dominuje na Spotify

Doda ostro komentuje sylwestrowy występ Smolastego z inną wokalistką niż ona
NEWS

Doda ostro komentuje sylwestrowy występ Smolastego z inną wokalistką niż ona

Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę polityczną i możliwość pociągania za sznurki”
NEWS

Diddy miał haki na polityków? „Te taśmy dawały ogromną władzę polityczną i możliwość pociągania za sznurki”

Górniak „wybaczyła” Steczkowskiej. Justyna komentuje: „Ale co mi wybaczyła?”
NEWS

Górniak „wybaczyła” Steczkowskiej. Justyna komentuje: „Ale co mi wybaczyła?”

Polecane

CGM
Doda ostro komentuje sylwestrowy występ Smolastego z inną wokalistką niż ona

Doda ostro komentuje sylwestrowy występ Smolastego z inną wokalistką n ...

"Doda z Temu - mnie to w ogóle nie śmieszyło"

2 godziny temu

CGM
Nie będzie więcej niepublikowanych dotąd utworów Beatlesów

Nie będzie więcej niepublikowanych dotąd utworów Beatlesów

„Nie sądzę, żeby coś się pozostało"

3 godziny temu

CGM
Billy Joel wraca na scenę po diagnozie choroby mózgu

Billy Joel wraca na scenę po diagnozie choroby mózgu

Występ z rodziną u boku

5 godzin temu

CGM
Kayah zamyka trudny rozdział i wchodzi w 2026 rok z nadzieją

Kayah zamyka trudny rozdział i wchodzi w 2026 rok z nadzieją

Pierwszy noworoczny wpis gwiazdy na Instagramie

7 godzin temu

CGM
Córka Kim Kardashian i Kanye Westa wyprodukowała utwór dla syna Lil Wayne’a

Córka Kim Kardashian i Kanye Westa wyprodukowała utwór dla syna Lil Wa ...

Dzieci słynnych raperów zdają się kontynuować tę muzyczną tradycję

9 godzin temu

TOP
Historia Jednego Kawałka: Rahim i Fokus opowiadają jak powstał ich pierwszy wspólny numer nagrany z Kalibrem 44

Historia Jednego Kawałka: Rahim i Fokus opowiadają jak powstał ich pie ...

Historia numeru i teledysku wyprzedzającego swoje czasy

10 godzin temu