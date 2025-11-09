CGM

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky'ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

Nowe oskarżenia wobec rapera

2025.11.09

Koszmar powraca? Kolejna partnerka oskarża Kartky’ego o pobicie i pokazuje zdjęcia

Nicol Ślusarz oskarża Kartky’ego o przemoc i zdrady

W polskim świecie rapu znów zawrzało. Na Instagramie partnerki Kartky’ego, Nicol Ślusarz (znanej w sieci jako @im.nikkie), pojawiły się niepokojące relacje, w których kobieta oskarża rapera o zdrady i przemoc fizyczną. W emocjonalnym wpisie Nicol wyznała, że była w związku z artystą przez siedem lat, jednak ich relacja zakończyła się dramatycznie.

Na jej profilu pojawiły się zdjęcia posiniaczonej twarzy oraz wpis, który wstrząsnął internautami. Kobieta napisała:

„@kartkymusic zdradził mnie z 4 kobietami na raz. Przez cały czas wmawiał mi, że mnie kocha. Był, pisał, całował, utrzymywał pozory. I nagle to. Nigdy nie wierzcie nikomu.”

W innym fragmencie dodała:

„Wmawiał, że jestem najważniejsza i że mnie kocha, a jedyne, czym się zajmował przez ostatnie 3 miesiące, to ru***nie 4 kobiet na raz. I ja w tym najgorzej poszkodowana. Byliśmy razem 7 lat. dziękuję.”

Do zdjęć i wpisów Nicol dołączyła także mocne słowa skierowane w stronę rapera:

„Nie dość, że zdrajca i kłamca, to jeszcze damski bokser. Nic się nie zmieniło nigdy. Mam nadzieję, że teraz będziesz już na zawsze cancelled. Już mnie nie uciszysz.”

Relacje kobiety szybko obiegły internet, wywołując falę komentarzy i dyskusji na temat przemocy w związkach oraz odpowiedzialności publicznych postaci za swoje zachowanie.

Kim jest Kartky?

Kartky, a właściwie Jakub Jankowski, to raper pochodzący z Bytomia. Swoją karierę rozpoczął w 2009 roku, a rozgłos zdobył po dołączeniu w 2015 roku do wytwórni QueQuality, której właścicielem jest Quebonafide. W 2019 roku założył własny label OU7SIDE, w ramach którego wydawał kolejne projekty muzyczne.

Kartky znany jest z charakterystycznego stylu, w którym łączy emocjonalne teksty z melancholijnym klimatem i nowoczesną produkcją. Przez lata zbudował wokół siebie silną społeczność fanów, jednak jego karierze towarzyszą także liczne kontrowersje.

Kartky już wcześniej oskarżany o przemoc

Nowe oskarżenia Nicol Ślusarz nie są pierwszymi, które dotyczą przemocy w życiu rapera. W 2019 roku głośno było o sprawie Wiktorii Cwynar, fotomodelki i ówczesnej partnerki Kartky’ego. Kobieta opublikowała wówczas na Instagramie zdjęcia przedstawiające obrażenia ciała oraz wiadomości, które miały pochodzić od rapera.

Cwynar twierdziła, że przez dwa lata była ofiarą przemocy psychicznej i fizycznej, co doprowadziło ją do depresji i prób samobójczych.

„Publikowane wcześniej zdjęcia w social mediach nie oddawały rzeczywistości – często brakowało mi siły, by wstać z łóżka czy wykonać najprostsze czynności” – pisała wówczas modelka.

Wiktoria przyznała, że długo nie potrafiła zakończyć toksycznej relacji, ponieważ była pod silnym wpływem emocjonalnym partnera. Jej relacje wywołały ogromne poruszenie wśród fanów i środowiska muzycznego.

