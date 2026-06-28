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Koncert Vanilla Ice na wydarzeniu Donalda Trumpa odwołany w ostatniej chwili

„Wystąpiłbym dla każdego. Dla Putina. Dla kogokolwiek. Pojechałbym nawet do Iranu

2026.06.28

opublikował:

DONALD TRUMP FOTO www.whitehouse.gov

Koncert Vanilla Ice, który miał być jedną z głównych atrakcji wydarzenia Freedom 250 State Fair organizowanego w Waszyngtonie, został odwołany na niespełna dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem. Organizatorzy poinformowali, że decyzję podjęto z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

W komunikacie przekazano, że teren imprezy został zamknięty na resztę dnia.

„Bezpieczeństwo naszych gości, pracowników i partnerów pozostaje naszym najwyższym priorytetem.”

Raper zapowiadał „wyjątkowy wieczór”

Jeszcze kilka godzin przed odwołaniem koncertu Vanilla Ice, a właściwie Robert Van Winkle, opublikował nagranie z National Mall w Waszyngtonie. Nie krył entuzjazmu przed występem.

„To będzie wydarzenie jedyne w swoim rodzaju.”

Dodał również:

„Dziś wieczorem czeka nas świetna impreza. To będzie coś epickiego.”

Ostatecznie koncert nie doszedł do skutku z powodu pogody.

Wydarzenie Freedom 250 budziło kontrowersje

Freedom 250 to inicjatywa wspierana przez Donalda Trumpa, przygotowana z okazji 250. rocznicy uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone. Od momentu ogłoszenia programu wydarzenie wywoływało jednak liczne kontrowersje.

Wielu artystów wycofało się z udziału po tym, jak wydarzenie zaczęto postrzegać jako przedsięwzięcie o charakterze politycznym. Z występów zrezygnowali m.in. The Commodores, Bret Michaels, Martina McBride, Young MC oraz Morris Day & The Time.

Niektórzy wykonawcy twierdzili, że podczas podpisywania umów nie zostali poinformowani o politycznym charakterze imprezy.

Vanilla Ice: „To nie ma nic wspólnego z polityką”

Vanilla Ice zdecydował się pozostać w programie wydarzenia i wcześniej publicznie bronił swojej decyzji.

„To proste. Nie ma w tym nic skomplikowanego. To urodziny Ameryki. Dwieście pięćdziesiąt lat. To nie ma nic wspólnego z polityką.”

Raper podkreślał również, że występuje dla wszystkich, niezależnie od poglądów.

„Wystąpiłbym dla każdego. Dla Putina. Dla kogokolwiek. Pojechałbym nawet do Iranu. Nie robi mi to różnicy.”

 

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