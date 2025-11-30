KęKę wziął udział w mistrzostwach układania puzzli

fot. mat. pras.

KęKę postanowił spróbować czegoś zupełnie innego niż muzyka – wziął udział w mistrzostwach w układaniu puzzli. To zaskakujący, ale odważny krok, pokazujący, że artysta nie boi się wyzwań poza sceną.

Puzzle zamiast bitów – co zainspirowało KęKę?

KęKę przystąpił do I Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w układaniu puzzli, choć – jak sam przyznał – nie miał żadnego przygotowania do takiej rywalizacji. W stawce 50 uczestników ukończył z wynikiem 43 miejsca. Choć nie był to triumf, raper podkreśla, że doświadczenie było wartościowe. Sam komentował:

Nie pytajcie mnie jak, bo sam do końca nie wiem kiedy się to w mojej głowie wydarzyło 😀 ale właśnie wziąłem udział w I OTWARTYCH MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI W UKŁADANIU PUZZLI 😀 Absolutnie bez pojęcia z czym to się je, ani bez jakiego-kogokolwiek przygotowania rzuciłem się na głęboką wodę😀 Zająłem 43 miejsce na 50 łącznych😀 Choć puzzle lubię układać to przepaść jaka jest między takim jak ja „układaczem hobbystycznym” a zawodnikami jest OGROMNA!! Mimo nienajlepszej wyniku, bawiłem się świetnie. Dziękuję @poznanskieukladanie za organizację, TO NIE JEST MOJE OSTATNIE SŁOWO! 😅 Zwyciężył @wiktord.puzzler który jest ponoć topowym światowym zawodnikiem w tej dyscyplinie.

Serdeczne gratulacje dla Wiktora i wszystkich uczestników. BRECHTY