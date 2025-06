KęKę ma problem z dopięciem „miastowo-koncertowego bingo”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

KęKę zdążył przyzwyczaić nas już do tego, że jego mózg działa odrobinę nietypowo. To oczywiście żaden zarzut, raczej docenienie nieszablonowego podejścia do różnych spraw. Raper poinformował fanów, że w 2015 r. utworzył mapę Google, na której zaznacza wszystkie miejscowości, w których grał koncerty. Na przestrzeni dekady trochę się tego nazbierało, ale nie to jest w tym przypadku najważniejsze.

Miastowo-koncertowe bingo KęKę

Raper założył sobie, że chce wystąpić we wszystkich byłych miastach wojewódzkich. Do końca 1998 w Polsce było 49 województw, a co za tym idzie – 49 miast wojewódzkich. KęKę miał nadzieję, że wystąpił już w 48 z nich i chciał się pochwalić fanom, że wkrótce domknie „miastowo-koncertowe bingo”. W czerwcu artysta gra w Elblągu, który miał być jedynym białym punktem na jego wojewódzkiej mapie. Niestety, już po opublikowaniu filmu, który znajdziecie poniżej, artysta zorientował się, że jest jeszcze jedno miasto, do którego nie zawitał na występ – Sieradz.

Apelujemy do organizatorów – ściągnijcie KęKę do Sieradza i pomóżcie mu domknąć bingo.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Piotr „KęKę” Siara (@kekeoficjalnie)