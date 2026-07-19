Kanye West pobił historyczny rekord. Ma najwięcej złotych i platynowych utworów w historii

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kanye West po raz kolejny zapisał się na kartach historii muzyki. Artysta otrzymał aż 68 nowych certyfikatów od Recording Industry Association of America (RIAA), dzięki czemu został wykonawcą z największą liczbą utworów posiadających status złotej lub platynowej płyty.

Dotychczas rekord należał do rapera NBA YoungBoy, jednak najnowsza aktualizacja certyfikatów pozwoliła Kanye Westowi objąć prowadzenie w tym prestiżowym zestawieniu.

68 nowych certyfikatów i kolejne sukcesy kultowych albumów

Wśród nowych wyróżnień znalazły się zarówno pierwsze platynowe certyfikaty dla wybranych utworów i albumów, jak i aktualizacje wcześniejszych osiągnięć do wielokrotnej platyny.

Największy sukces odnotował singiel „Heartless”, który uzyskał status aż 14-krotnej platyny. Wysokie certyfikaty otrzymały również najważniejsze albumy artysty:

Graduation – 8× platyna,

The College Dropout – 6× platyna,

My Beautiful Dark Twisted Fantasy – 5× platyna,

808s & Heartbreak – 4× platyna.

Które utwory zdobyły nowe certyfikaty?

Po raz pierwszy status platyny uzyskały między innymi:

„Spaceship”,

„Saint Pablo”,

Jesus Is King,

„Dark Fantasy”,

„Hey Mama”,

„New Slaves”,

„Only One”.

Nowe złote certyfikaty trafiły natomiast do utworów:

„Send It Up”,

„Say You Will”,

„Roses”,

„No Child Left Behind”,

„Frank’s Track”,

„Two Words”.

Kanye West rusza w kolejną trasę koncertową

Historyczny rekord zbiega się z intensywnym okresem koncertowym rapera. Po premierze najnowszego albumu BULLY Kanye West przygotowuje się do serii międzynarodowych występów.

Najbliższe koncerty zaplanowano w Hiszpanii, Portugalii, Kazachstanie, Nowym Orleanie oraz Chicago. Organizatorzy informują, że kolejne daty mogą zostać ogłoszone w najbliższym czasie.

Kanye West potwierdza swoją pozycję w historii hip-hopu

Nowe certyfikaty RIAA pokazują, że twórczość Kanye Westa nie traci na popularności mimo upływu lat. Jego katalog pozostaje jednym z najczęściej słuchanych i najlepiej sprzedających się w historii muzyki, a kolejne rekordy potwierdzają jego ogromny wpływ na rozwój hip-hopu i współczesnej kultury muzycznej.