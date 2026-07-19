CGM

Kanye West pobił historyczny rekord. Ma najwięcej złotych i platynowych utworów w historii

Ye potwierdza swoją pozycję w historii hip-hopu

2026.07.19

opublikował:

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Kanye West po raz kolejny zapisał się na kartach historii muzyki. Artysta otrzymał aż 68 nowych certyfikatów od Recording Industry Association of America (RIAA), dzięki czemu został wykonawcą z największą liczbą utworów posiadających status złotej lub platynowej płyty.

Dotychczas rekord należał do rapera NBA YoungBoy, jednak najnowsza aktualizacja certyfikatów pozwoliła Kanye Westowi objąć prowadzenie w tym prestiżowym zestawieniu.

68 nowych certyfikatów i kolejne sukcesy kultowych albumów

Wśród nowych wyróżnień znalazły się zarówno pierwsze platynowe certyfikaty dla wybranych utworów i albumów, jak i aktualizacje wcześniejszych osiągnięć do wielokrotnej platyny.

Największy sukces odnotował singiel „Heartless”, który uzyskał status aż 14-krotnej platyny. Wysokie certyfikaty otrzymały również najważniejsze albumy artysty:

  • Graduation – 8× platyna,
  • The College Dropout – 6× platyna,
  • My Beautiful Dark Twisted Fantasy – 5× platyna,
  • 808s & Heartbreak – 4× platyna.

Które utwory zdobyły nowe certyfikaty?

Po raz pierwszy status platyny uzyskały między innymi:

  • „Spaceship”,
  • „Saint Pablo”,
  • Jesus Is King,
  • „Dark Fantasy”,
  • „Hey Mama”,
  • „New Slaves”,
  • „Only One”.

Nowe złote certyfikaty trafiły natomiast do utworów:

  • „Send It Up”,
  • „Say You Will”,
  • „Roses”,
  • „No Child Left Behind”,
  • „Frank’s Track”,
  • „Two Words”.

Kanye West rusza w kolejną trasę koncertową

Historyczny rekord zbiega się z intensywnym okresem koncertowym rapera. Po premierze najnowszego albumu BULLY Kanye West przygotowuje się do serii międzynarodowych występów.

Najbliższe koncerty zaplanowano w Hiszpanii, Portugalii, Kazachstanie, Nowym Orleanie oraz Chicago. Organizatorzy informują, że kolejne daty mogą zostać ogłoszone w najbliższym czasie.

Kanye West potwierdza swoją pozycję w historii hip-hopu

Nowe certyfikaty RIAA pokazują, że twórczość Kanye Westa nie traci na popularności mimo upływu lat. Jego katalog pozostaje jednym z najczęściej słuchanych i najlepiej sprzedających się w historii muzyki, a kolejne rekordy potwierdzają jego ogromny wpływ na rozwój hip-hopu i współczesnej kultury muzycznej.

Tagi


Popularne newsy

50 cent
NEWS

50 Cent twierdzi, że bez problemu powtórzyłby wyczyn Jaya-Z

Wayne Rooney IG 2026
NEWS

Wayne Rooney ostro ocenił show w przerwie finału MŚ 2026. „To było gó**o”

Drake 240927_OVO_STC_SHOT_28_00806c (1)cc2C
NEWS

Drake postawił 1,5 miliona dolarów na triumf Argentyny w finale MŚ 2026

Bad Bunny foto_piotr_tarasewicz-8
NEWS

Drake wspiera Bad Bunny’ego w walce o zmianę decyzji sądu. Głośny proces może wpłynąć na przyszłość reggaetonu

Justin Bieber Mundial 2026 Ig
NEWS

Historyczne show podczas finału MŚ 2026. Shakira, Madonna, Justin Bieber i BTS zachwycili kibiców

Robbie_Williams_Foto_P_Tarasewicz_-66
NEWS

Z nosa Robbiego Williamsa wypadła biała grudka. Internauci podejrzewali, że to kokaina – muzyk rozwiał wszelkie wątpliwości

Fagata IG 2026
NEWS

Brytyjski sąd zdecydował, że Stuu zostanie wydany Polsce. Fagat przemówiła w sprawie swojego byłego ostarżonego o pedofilię

Polecane

CGM
Robbie_Williams_Foto_P_Tarasewicz_-66

Z nosa Robbiego Williamsa wypadła biała grudka. Internauci podejrzewal ...

Do sieci trafiły nagrania pokazujące moment, jak grudka spada na mikrofon...

4 godziny temu

CGM
drake copy

Drake stracił 1,5 miliona dolarów. Nieudany zakład na finał mistrzostw ...

Drake ponownie przegrywa wielki zakład

7 godzin temu

CGM
Fagata IG 2026

Brytyjski sąd zdecydował, że Stuu zostanie wydany Polsce. Fagat przemó ...

"Sama byłam w wieku, kiedy byłam bezpośrednio narażona na takie niegodziwe działania"

8 godzin temu

CGM
Liam Payne

Przyjaciel Liama Payn’a oczyszczony z zarzutów w sprawie śmierci ...

Nowy rozdział w sprawie śmierci Liama Payne'a

15 godzin temu

CGM
Pharrell_Williams__4_2016_P_Tarasewicz-105

Wpadka komentatora BBC podczas finału MŚ 2026. Pomylił Pharrella z A$A ...

Internauci nie mieli litości

18 godzin temu

CGM
Justin Bieber Mundial 2026 Ig

Historyczne show podczas finału MŚ 2026. Shakira, Madonna, Justin Bieb ...

Finał MŚ 2026 przeszedł do historii nie tylko dzięki piłce nożnej

18 godzin temu