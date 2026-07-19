Kanye West pobił historyczny rekord. Ma najwięcej złotych i platynowych utworów w historii

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Kanye West po raz kolejny zapisał się na kartach historii muzyki. Artysta otrzymał aż 68 nowych certyfikatów od Recording Industry Association of America (RIAA), dzięki czemu został wykonawcą z największą liczbą utworów posiadających status złotej lub platynowej płyty.
Dotychczas rekord należał do rapera NBA YoungBoy, jednak najnowsza aktualizacja certyfikatów pozwoliła Kanye Westowi objąć prowadzenie w tym prestiżowym zestawieniu.
68 nowych certyfikatów i kolejne sukcesy kultowych albumów
Wśród nowych wyróżnień znalazły się zarówno pierwsze platynowe certyfikaty dla wybranych utworów i albumów, jak i aktualizacje wcześniejszych osiągnięć do wielokrotnej platyny.
Największy sukces odnotował singiel „Heartless”, który uzyskał status aż 14-krotnej platyny. Wysokie certyfikaty otrzymały również najważniejsze albumy artysty:
- Graduation – 8× platyna,
- The College Dropout – 6× platyna,
- My Beautiful Dark Twisted Fantasy – 5× platyna,
- 808s & Heartbreak – 4× platyna.
Które utwory zdobyły nowe certyfikaty?
Po raz pierwszy status platyny uzyskały między innymi:
- „Spaceship”,
- „Saint Pablo”,
- Jesus Is King,
- „Dark Fantasy”,
- „Hey Mama”,
- „New Slaves”,
- „Only One”.
Nowe złote certyfikaty trafiły natomiast do utworów:
- „Send It Up”,
- „Say You Will”,
- „Roses”,
- „No Child Left Behind”,
- „Frank’s Track”,
- „Two Words”.
Kanye West rusza w kolejną trasę koncertową
Historyczny rekord zbiega się z intensywnym okresem koncertowym rapera. Po premierze najnowszego albumu BULLY Kanye West przygotowuje się do serii międzynarodowych występów.
Najbliższe koncerty zaplanowano w Hiszpanii, Portugalii, Kazachstanie, Nowym Orleanie oraz Chicago. Organizatorzy informują, że kolejne daty mogą zostać ogłoszone w najbliższym czasie.
Kanye West potwierdza swoją pozycję w historii hip-hopu
Nowe certyfikaty RIAA pokazują, że twórczość Kanye Westa nie traci na popularności mimo upływu lat. Jego katalog pozostaje jednym z najczęściej słuchanych i najlepiej sprzedających się w historii muzyki, a kolejne rekordy potwierdzają jego ogromny wpływ na rozwój hip-hopu i współczesnej kultury muzycznej.