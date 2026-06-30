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Kanye West blisko ugody w sprawie pozwu byłej asystentki o molestowanie seksualne

Możliwe zakończenie głośnej sprawy przeciwko Ye

2026.06.30

opublikował:

Kanye West Lauren

Kanye West i jego była osobista asystentka Lauren Pisciotta są bliscy zawarcia ugody w sprawie głośnego pozwu złożonego w 2024 roku. Z najnowszych dokumentów sądowych wynika, że przedstawiciele obu stron spotkali się na mediacji 4 czerwca 2026 roku i osiągnęli wstępne porozumienie dotyczące zakończenia postępowania.

W związku z prowadzonymi rozmowami sąd odwołał najbliższy termin rozprawy, aby umożliwić stronom sfinalizowanie warunków ugody.

Była asystentka oskarżyła rapera o molestowanie seksualne

Lauren Pisciotta pozwała Kanye Westa w czerwcu 2024 roku. W pozwie zarzuciła artyście między innymi molestowanie seksualne, niewłaściwe zachowanie oraz bezprawne zwolnienie z pracy.

Kobieta twierdziła, że miała otrzymywać od rapera wiadomości o charakterze seksualnym oraz materiały o podobnej treści. W pozwie opisała także inne sytuacje, które – według jej relacji – miały mieć miejsce podczas ich współpracy.

Pojawiły się również kolejne oskarżenia

W ostatnich tygodniach publicznie wypowiedziała się również Jenn An, która w wywiadzie dla BBC oskarżyła Kanye Westa o napaść na tle seksualnym podczas castingu do teledysku w 2010 roku.

Raper zaprzecza stawianym mu zarzutom, a sprawa pozostaje przedmiotem zainteresowania opinii publicznej.

Ugoda nie oznacza przyznania się do winy

Na tym etapie nie ujawniono warunków planowanej ugody. Warto podkreślić, że zawarcie ugody cywilnej nie jest równoznaczne z przyznaniem się do winy i często stanowi sposób na zakończenie wieloletniego sporu bez dalszego postępowania sądowego.

Jeżeli strony podpiszą ostateczne porozumienie, jedna z najgłośniejszych spraw dotyczących Kanye Westa może zakończyć się poza salą sądową.

 

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