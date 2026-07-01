Justin Bieber nie planuje trasy koncertowej mimo plotek. Fani zaniepokojeni po zmianach na stronie artysty

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W sieci pojawiły się spekulacje dotyczące możliwej trasy koncertowej Justina Biebera, jednak według informacji przekazanych przez źródła zbliżone do artysty, wokalista nie planuje obecnie pełnowymiarowego tournée.

Plotki nasiliły się po tym, jak na oficjalnej stronie justinbiebermusic.com pojawiła się nowa zakładka „tour”, co wywołało ogromne poruszenie wśród fanów.

TMZ: brak planów na trasę koncertową

Serwis TMZ podał, że mimo rosnącego zainteresowania i sukcesu występów z ery „SWAG”, Justin Bieber nie przygotowuje się do powrotu na długą trasę koncertową.

Artysta ma obecnie skupiać się na innych projektach oraz pojedynczych występach specjalnych, zamiast intensywnego harmonogramu koncertowego.

Powrót na scenę po przerwie zdrowotnej

Ostatnie lata były dla Biebera wymagające pod względem zdrowotnym. W 2023 roku artysta odwołał trasę Justice World Tour, po tym jak zdiagnozowano u niego rzadką chorobę neurologiczną – zespół Ramsaya Hunta, który może powodować paraliż twarzy i problemy ze słuchem.

Od tego czasu wokalista ograniczył aktywność sceniczną, koncentrując się na regeneracji i wybranych występach.

Występy na Coachelli i ogromny sukces streamingowy

Jednym z najgłośniejszych momentów powrotu Biebera na scenę były występy podczas Coachella 2026, gdzie zaprezentował projekt „SWAG”. Koncerty przyciągnęły rekordową publiczność i zostały szeroko udostępnione w sieci.

Podczas show artysta wykonał zarówno nowe utwory, jak i swoje największe hity, a na scenie pojawili się m.in. The Kid LAROI, Tems, Wizkid, Dijon oraz Mk.gee.

Występy osiągnęły ogromny sukces streamingowy – sety Coachella wygenerowały setki milionów odtworzeń na platformach muzycznych i znacząco zwiększyły popularność katalogu Biebera.

Rekordowe wyniki i wpływ na listy przebojów

Po występach na Coachelli Justin Bieber zanotował jeden z największych wzrostów popularności w swojej karierze. Jego utwory trafiły jednocześnie do globalnych rankingów Spotify, a kilka albumów pojawiło się na liście Billboard 200 w tym samym czasie.

Szczególnym sukcesem okazał się utwór „Beauty and a Beat”, który po wykonaniu na festiwalu ponownie zdobył ogromną popularność w serwisach streamingowych.