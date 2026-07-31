FOTO

Judas Priest zagrali w Warszawie. Legendy heavy metalu wystąpiły w ramach trasy „Faithkeepers”

Zobacz nasze zdjęcia z tego koncertu

2026.07.31

opublikował:

Judas Preist 2026 foto_piotr_tarasewicz-15

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Judas Priest wystąpili w Warszawie w ramach trasy koncertowej „Faithkeepers”, po raz kolejny udowadniając, że mimo ponad pięciu dekad na scenie pozostają jedną z najważniejszych formacji w historii heavy metalu.

Brytyjski zespół, założony w 1969 roku w Birmingham, od lat wyznacza standardy gatunku. W dorobku ma klasyczne albumy, takie jak Sad Wings of Destiny, British Steel, Screaming for Vengeance czy Painkiller. W 2022 roku muzycy zostali wprowadzeni do , a wcześniej zdobyli m.in. nagrodę Grammy za najlepszy metalowy występ.

Ogromnym sukcesem okazał się także album „Firepower” z 2018 roku, który był najwyżej notowanym wydawnictwem grupy na listach sprzedaży. Jeszcze lepiej przyjęto wydany w marcu 2024 roku krążek „Invincible Shield”, po którym zespół wyruszył w światową trasę koncertową.

Skład z frontmanem nie zwalnia tempa. Po wyprzedanych koncertach w Europie i Ameryce Północnej Judas Priest kontynuują występy również w 2026 roku, prezentując zarówno materiał z najnowszej płyty, jak i największe klasyki, w tym „Breaking the Law”, „You’ve Got Another Thing Comin’”, „Painkiller” czy „Living After Midnight”.

Judas Priest od dekad pozostają jednym z zespołów, które zdefiniowały brzmienie i wizerunek heavy metalu. To właśnie oni spopularyzowali charakterystyczny sceniczny styl oparty na skórze i ćwiekach, który z czasem stał się symbolem całej metalowej subkultury.

Tagi


Popularne newsy

Polecane

CGM
BTS 2026 IG

BTS rezygnują z udział w kategorii Asian Pop na Grammy. Szef nagród ko ...

BTS nadal mogą rywalizować w głównych kategoriach Grammy

37 minut temu

CGM
Billie Eilish 2023 press 3

Billie Eilish i FINNEAS żegnają tragicznie zmarłego GlenaHansarda. &#8 ...

"Glen Hansard był siłą w naszym życiu"

45 minut temu

CGM
Tony Iommiok

Tony Iommi zapowiada pierwszy solowy album od 20 lat. Legendarny gitar ...

Powrót legendy heavy metalu

50 minut temu

CGM
soundgarden

Soundgarden kończą prace nad ostatnim albumem z Chrisem Cornellem

Perkusista zdradził nowe szczegóły

57 minut temu

CGM
Usher 2026 ig

Usher zwrócił się do fanów po viralowym incydencie. „Nie przynoś ...

Usher ostrzegł fanów podczas kolejnego koncertu

60 minut temu

CGM
Szpak @piotr_tarasewicz

Michał Szpak ujawnił, co usłyszał po udziale w programie „X Fact ...

"Obiecywali złote góry"

1 godzinę temu