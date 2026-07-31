Judas Priest zagrali w Warszawie. Legendy heavy metalu wystąpiły w ramach trasy „Faithkeepers”

Judas Priest wystąpili w Warszawie w ramach trasy koncertowej „Faithkeepers”, po raz kolejny udowadniając, że mimo ponad pięciu dekad na scenie pozostają jedną z najważniejszych formacji w historii heavy metalu.

Brytyjski zespół, założony w 1969 roku w Birmingham, od lat wyznacza standardy gatunku. W dorobku ma klasyczne albumy, takie jak Sad Wings of Destiny, British Steel, Screaming for Vengeance czy Painkiller. W 2022 roku muzycy zostali wprowadzeni do , a wcześniej zdobyli m.in. nagrodę Grammy za najlepszy metalowy występ.

Ogromnym sukcesem okazał się także album „Firepower” z 2018 roku, który był najwyżej notowanym wydawnictwem grupy na listach sprzedaży. Jeszcze lepiej przyjęto wydany w marcu 2024 roku krążek „Invincible Shield”, po którym zespół wyruszył w światową trasę koncertową.

Skład z frontmanem nie zwalnia tempa. Po wyprzedanych koncertach w Europie i Ameryce Północnej Judas Priest kontynuują występy również w 2026 roku, prezentując zarówno materiał z najnowszej płyty, jak i największe klasyki, w tym „Breaking the Law”, „You’ve Got Another Thing Comin’”, „Painkiller” czy „Living After Midnight”.

Judas Priest od dekad pozostają jednym z zespołów, które zdefiniowały brzmienie i wizerunek heavy metalu. To właśnie oni spopularyzowali charakterystyczny sceniczny styl oparty na skórze i ćwiekach, który z czasem stał się symbolem całej metalowej subkultury.