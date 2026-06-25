Jest akt oskarżenia przeciwko Dodzie i Emilowi S. Piosenkarce grozi do 5 lat więzienia

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Sprawa Doroty Rabczewskiej oraz jej byłego męża Emila S. wkracza w kolejny etap. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego aktu oskarżenia przeciwko producentowi filmowemu, piosenkarce oraz dwóm innym osobom. Według śledczych sprawa dotyczy działań, które miały prowadzić do udaremnienia zaspokojenia wierzycieli oraz nieprawidłowości związanych z finansowaniem produkcji filmowych.

Dorota Rabczewska usłyszała zarzut pomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli. Jak podaje prokuratura, wartość środków objętych postępowaniem przekracza 12,2 mln zł.

Emil S. oskarżony o 198 czynów

Głównym oskarżonym w sprawie pozostaje Emil S. Prokuratura poinformowała, że były mąż Dody został oskarżony łącznie o 198 czynów. Zarzuty dotyczą między innymi działalności prowadzonej za pośrednictwem spółki zajmującej się produkcją filmową.

Według ustaleń śledczych producent miał pozyskiwać od inwestorów środki finansowe na realizację projektów filmowych. Inwestorom obiecywano udział w przyszłych zyskach z produkcji. Ostatecznie jednak filmy nie zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, a inwestorzy nie odzyskali swoich pieniędzy.

Prokuratura już wcześniej informowała, że mimo zawartych umów i upływu terminów określonych w dokumentach środki nie zostały zwrócone osobom, które zdecydowały się zainwestować w projekty.

Jaka była rola Doroty Rabczewskiej?

Zdaniem śledczych kluczową rolę w sprawie miała odegrać spółka zarejestrowana na Malcie. W momencie jej funkcjonowania współwłaścicielką była Dorota Rabczewska, która pozostawała wtedy w związku małżeńskim z Emilem S.

Według ustaleń prokuratury część środków finansowych miała zostać przeniesiona właśnie do tego podmiotu. To w związku z tymi okolicznościami piosenkarce przedstawiono zarzut pomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli.

Warto podkreślić, że skierowanie aktu oskarżenia do sądu nie oznacza stwierdzenia winy. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie należeć będzie do sądu.

Jakie kary grożą oskarżonym?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, Emilowi S. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Znacznie niższy wymiar potencjalnej kary dotyczy Doroty Rabczewskiej. Zarzut postawiony artystce zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura poinformowała również, że dwóm pozostałym oskarżonym kobietom grozi kara do 10 lat więzienia.

Zabezpieczono majątek o wartości ponad 12 mln zł

W toku wieloletniego śledztwa zastosowano szereg zabezpieczeń majątkowych. Jak wynika z komunikatu prokuratury, zabezpieczenia objęły między innymi środki pieniężne, roszczenia cywilne, nieruchomości, samochody oraz luksusowe zegarki.

Łączna wartość zabezpieczonego majątku przekracza 12 mln złotych oraz blisko 60 tysięcy euro. Śledczy podkreślają, że działania te miały na celu zabezpieczenie potencjalnych roszczeń osób pokrzywdzonych.

Sprawa od lat budzi ogromne emocje

Postępowanie dotyczące Emila S. i Doroty Rabczewskiej od lat należy do najgłośniejszych spraw na styku świata show-biznesu i wymiaru sprawiedliwości. Każda kolejna decyzja śledczych wywołuje duże zainteresowanie mediów oraz fanów artystki.

Teraz sprawa trafi przed sąd, który będzie analizował zgromadzony materiał dowodowy i zdecyduje o odpowiedzialności poszczególnych oskarżonych.

Do czasu wydania prawomocnego wyroku wszystkie osoby objęte aktem oskarżenia korzystają z domniemania niewinności.